台江國家公園護蟹 單日1355隻創最高記錄

兇狠圓軸蟹抱卵雌蟹。（台江國家公園管理處提供）

2025/07/16 17:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市安南區城西里夢幻湖及周邊海岸林是台江國家公園最重要的陸蟹熱點，擁有台灣最大的「兇狠圓軸蟹」族群，目前正值繁殖季。台江國家公園管理處7月10日起執行護蟹交通管制，第一梯次是7月10到14日，共記錄到3500隻陸蟹，其中，單日最高記錄1355隻，創下台江國公園的新記錄。

台江處科長王建智說，這次護蟹行動剛好在丹娜絲颱風過後，第一梯次共記錄到3500隻，14日當天記錄到1355隻，創下台江國家公園護蟹行動單日最高記錄，15日未交管，志工自主記錄到535隻，累計到15日總數多達4000多隻，數量相當可觀。

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分佈於台灣西南沿海一帶的兇狠圓軸蟹，是台灣體型最大的陸蟹。其中，安南區城西里青草崙一帶的兇狠圓軸蟹，體型之大更是世界罕見，為台江國家公園最具代表性的陸蟹。但每年繁殖季數以千計兇狠圓軸蟹「降海釋幼」繁洐下一代，卻面臨路殺及人為捕捉的威脅。

台江國雨公園今年7到9月護蟹交通管制，共規劃3梯次交管，第2梯次為8月9到13日，第3梯次為9月8到10日。除了交管，台江處也安排護蟹志工於兇狠圓軸蟹繁殖季進行調查及巡護，結合保七總隊第七大隊共同巡守，呼籲民眾於交管期間配合避開管制區及周邊區域，讓陸蟹媽媽能順利繁洐下一代。

台江處第一梯次護蟹行動共記錄到3500隻，數量相當可觀。（陳國忠提供）

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