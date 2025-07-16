台師大女足人體研究案 教育部怒斥荒謬、專案小組全面徹查

教育部次長朱俊章（左）和政次張廖萬堅（右）今日開記者會怒斥台師大，強調教育部會協助受害學生，絕不會輕輕放下。（記者王藝菘攝）

2025/07/16 17:20

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣師範大學女足球員學生被迫抽血進行人體試驗案，涉案周姓教練仍可保有台師大教職，引發社會震驚和憤怒。教育部政次張廖萬堅今（16）日說明，即使教育部尚未收到台師大的備查報告，但這件案子太荒謬，教育部長鄭英耀在德國世大運中表達對此案關切，並對台師大的處置不當表達憤怒，教育部一定會保障學生的權益，教育部已成立專案小組全面徹查，並會與受害學生站在一起，協助不管是在校生或畢業生爭取公道。

教育部常次朱俊彰則表示，依規定，台師大教評會作出決定，台師大要將最終結果送教育部核備，教育部目前尚未收到台師大的報告，但教育部對此案表達嚴格的譴責，此案絕不能輕輕放下，一定要從嚴論處。

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高教司長廖高賢說明，違反人體研究法部分，教育部懲處計畫主持人陳姓教授50萬元、周姓教練為共同主持人50萬元，台師大校方共110萬元，並勒令停止台師大接受新案審查的資格。

張廖萬堅表示，此案涉及校園霸凌，對學生造成很大的傷害，台師大霸凌委員會調查建議解聘，但台師大教評會竟未依此解聘，讓社會大眾和學生均難以接受，根據台師大昨日發布新聞稿，教育部對教評會的決議，會做最嚴格審視，從嚴論處。

對於台北地檢署已將台師大教授周台英分案調查，張廖萬堅表示，學生指控涉及刑罰部分，教育部已連絡受害學生陳述，對其遭受的不法侵害，定會協助爭取權益。而不只是在學生，如果此案涉及已經畢業的畢業生，只要有受害學生，教育部皆會給予協助。

教育部次長朱俊章（左）和政次張廖萬堅（右）今日開記者會怒斥台師大，強調教育部會協助受害學生，絕不會輕輕放下。（記者王藝菘攝）

教育部次長朱俊章（右）和政次張廖萬堅（左）今日開記者會怒斥台師大，強調教育部會協助受害學生，絕不會輕輕放下。（記者王藝菘攝）

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