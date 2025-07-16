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    走讀淡蘭古道！基隆2場「細品暖暖時光」 7/18開放報名

    透過文史工作者的導覽及實地走訪，帶領民眾深度體驗淡蘭古道的人文與自然風光。（圖為基隆市政府提供）

    透過文史工作者的導覽及實地走訪，帶領民眾深度體驗淡蘭古道的人文與自然風光。（圖為基隆市政府提供）

    2025/07/16 19:29

    〔記者俞肇福／新北報導〕基隆市文化觀光局長江亭玫今天（16日）說，為推廣台灣第一條國家級綠道淡蘭百年山徑，深化遊客對山林文化的認識，基隆市7月25日、8月2日各辦1場「走讀淡蘭風華，細品暖暖時光」活動，透過文史工作者的導覽及實地走訪，帶民眾深度體驗基隆山林的人文與自然風光，親自到基隆暖暖，體驗美麗的淡蘭祕境。7月18日開放報名，報名詳情與資訊請上基隆市文化觀光局臉書粉絲專頁查詢。

    江亭玫說，淡蘭古道泛指昔日台灣北部「淡水廳」到東部「噶瑪蘭廳」間往來的路徑，橫跨基隆市、新北市、台北市與宜蘭縣，基隆暖暖更是淡蘭古道北路與中路的起點，是交通樞紐且蘊藏歷史人文，而暖暖擁有自然景觀，如基隆河壺穴及暖東峽谷地形等，是一個適合民眾親近自然的觀光勝地。

    文觀局指出，為深化遊客對淡蘭古道的認識，文觀局在暖暖沿線聚落發掘四處淡蘭資訊站友善空間，分別為淡蘭古道中路必經的大菁休閒農場、充滿歷史氣息的暖暖福興宮、露營聖地拉波波村及深具暖暖風情的左下角工作室，上述4處設立淡蘭資訊站，分享淡蘭古道文化、營造優質友善旅遊環境。江亭玫說，凡報名「走讀淡蘭風華，細品暖暖時光」的民眾，到指定地點蒐集印章，即可兌換活動紀念漁夫帽。

    淡蘭古道中路必經的大菁休閒農場，擁有大菁復育、重現藍染古老產業的人。（圖為基隆市政府提供）

    淡蘭古道中路必經的大菁休閒農場，擁有大菁復育、重現藍染古老產業的人。（圖為基隆市政府提供）

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