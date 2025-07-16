台灣易危海草「貝克氏鹽草」 中山大學產官學合作復育

臺灣易危海草貝克氏鹽草復育行動啟動，中山大學產官學合作復育。（中山大學提供）

2025/07/16 17:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕台灣西南沿海生長在潮間帶泥灘上的嬌小植物「貝克氏鹽草」，被國際自然保育聯盟（IUCN）分類列為「易危」（Vulnerable）物種，因台灣地區長年來缺乏系統性研究，目前只有發現少數族群，國立中山大學結合產官學合作展開復育行動。

中山大學表示，貝克氏鹽草不僅是重要的固碳生物，其海草床更是小型無脊椎動物庇護所，近年在氣候變遷與海岸開發壓力下臨嚴重存續危機，急需規劃復育策略，避免台灣地區發生地區性滅絕。

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中山大學海洋生物科技暨資源學系教授劉商隱透過海保署海洋保育ESG平台媒合，攜手南山人壽、雲嘉南國家風景區管理處與台南社區大學推動貝克氏鹽草復育計畫，將台南七股遊客中心六號小島打造為海草苗圃，展開從移植、監測到公民科學參與的跨界合作。

劉商隱指出，貝克氏鹽草（Halophila beccarii）是台灣有自然分布紀錄的易危海草物種，其植株雖小，但能提供沿岸水質淨化、提供底棲生物棲地與穩固底質等生態系功能，若能成功復育並增加野外族群數量，不僅符合台灣碳中和政策，還能藉由生態系修復，增加生物多樣性。

研究團隊表示，目前台灣僅於嘉義白水湖、好美寮及台南七股潟湖北堤等地有零星分布，總面積不足3公頃，為減輕野外母群壓力，團隊參考國際珊瑚復育經驗，導入「苗圃」（nursery）概念，採樣進行小規模移植，並同步展開基因多樣性、生理健康監測與環境因子分析，建立一套適用於台灣氣候與地形條件的復育技術規範。

中山大學海資系教授劉商隱採集貝克氏鹽草。（中山大學提供）

中山大學研究團隊檢測海草覆蓋面積變化。（中山大學提供）

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