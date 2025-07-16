竹市校長異動 陽光國小謝佳瞱任期未滿辭職遴選虎林國小

新竹市新學年至少有7所學校校長需遴選異動，其中陽光國小謝佳瞱首任未滿就辭職遴選虎林國小校長最受關注。（照片取自謝佳瞱臉書）

2025/07/16 18:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市教育界近期有多所國小及國中校長異動，其中東門國小李阿丹與南隘國小賴黃宗和竹光國中彭元豐因申請退休出缺，虎林國小校長林啟誠則因2任任期屆滿需異動，在校長遴選過程中，謝佳瞱接任陽光國小校長3年多，任期未滿就辭職投入虎林國小校長遴選，對此決定，謝佳瞱受訪說，她與虎林國小有許多教育上的互動與合作淵源，過去曾錯過與虎林國小的緣份，此次辭掉校長再投入虎林國小的校長遴選雖有風險，且受教育界關注，她仍決定如此做，如今結果是美好的，預計8月1日接任虎林國小校長，延續與虎林的緣份。

謝佳瞱因在陽光國小任期未滿就辭職投入虎林國小的校長遴選，引來教育界議論，認為這是校長對陽光國小不尊重，有的認為讓校長賭上辭職風險，是因有外力介入及施壓造成。對此，謝佳瞱強調，是個人的決定，主要是因與虎林國小有許多教育上的合作與交流，過去她曾錯過與虎林國小的緣份，再者她從茄苳國小起擔任校長，對香山區的教育環境有使命感，期發揮所長，照顧更多的香山孩子，雖然在陽光任期還有1學期，但她認為不應再錯過與香山的緣份，才會決定辭職再投入虎林國小的校長遴選。

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目前新竹市國小新卸任校長異動包括林啟誠將接東門國小，謝佳瞱接任虎林國小，候用校長鄭鈞隆接任南隘國小，候用校長蕭輝勳接任陽光國小。國中部分因竹光校長彭元豐退休，將由虎林國中校長謝大才接任，虎林國中則由富禮國中校長涂靜娟接任，富禮國中校長目前遴選中，新卸任校長交接就職8月1日舉行。

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