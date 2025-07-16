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    機捷7/21起增開加班車 清晨、午夜2車次

    機場捷運運量穩定成長，為服務通勤族及出國旅客，桃園大眾捷運公司7月21日起增開清晨、午夜加班車。（資料照）

    機場捷運運量穩定成長，為服務通勤族及出國旅客，桃園大眾捷運公司7月21日起增開清晨、午夜加班車。（資料照）

    2025/07/16 16:56

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕為提升服務量能、滿足旅客與地方居民的交通需求，桃園大眾捷運公司將於7月21日起於機場捷運線新增2班次加班列車，分別為清晨由中壢往台北的早班加班車，及深夜由中壢往桃園機場加班車，為中壢、平鎮與青埔地區居民提供更具彈性的搭乘選擇，讓通勤與出國民眾更加便利。

    桃捷公司表示，新增早班加班車於清晨5時33分自A22老街溪站發車（原首班車次為6時03分），沿途停靠A21環北站及A18高鐵桃園站，至A14a機場旅館站後恢復站站停模式，終點為A1台北車站。配合此加班列車，A22站與A21站將提前於清晨5時開站，A18站提前於清晨5時30分開站，便利搭乘早班機及通勤族提前出門。

    深夜機場加班車於深夜11時50分自A22老街溪站發車（原往機場末班車為深夜11時35分），每站皆停，預計凌晨0時22分抵達A13機場第二航廈、0時23分抵達A12機場第一航廈，滿足搭乘紅眼班機旅客的夜間交通需求。

    桃捷公司持續優化與機場接軌的運輸效能，服務旅客與通勤族，自今年2月3日試辦機捷A1台北車站清晨5點30分發車的早班直達加班車，因獲旅客好評，已於5月3日起常態化營運，提供清晨旅客更加便捷的交通服務。此外，由於機場第一航廈站（A12）旅運量成長，已將原有閘門數由7座增至10座，以因應日均進出人次自去年10979人次成長至今年達12169人次，幅達10.8%，有效提升旅客進出站效率。

    桃園大眾捷運公司宣布，7月21日起機場捷運加開清晨、午夜加班車。（桃園大眾捷運公司提供）

    桃園大眾捷運公司宣布，7月21日起機場捷運加開清晨、午夜加班車。（桃園大眾捷運公司提供）

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