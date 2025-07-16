達美航空台北西雅圖航線機型加大 貨艙載重增逾50％

達美航空亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw，見圖）觀察，從台北飛往西雅圖的旅客，超過6成會再轉機至美國其他城市。（記者蔡昀容攝）

2025/07/16 16:57

〔記者蔡昀容／台北報導〕達美航空「台北－西雅圖」航線開航1年多，載客表現亮眼，今年3月起升級執飛機型，座位數增加10％，貨艙載重能力提升超過50％。亞太區副總裁莫傑夫（Jeff Moomaw）觀察，從台北飛往西雅圖的旅客，超過6成會再轉機至美國其他城市。

達美航空今（16日）在台北舉辦開航週年茶會。Jeff Moomaw表示，達美航空的亞洲樞紐位於首爾，但台北途經首爾轉往西雅圖較不便利，經評估需求之後，去年6月7日開航「台北－西雅圖」直飛航線。航線表現相當亮眼，因此3月29日起更換執飛機型，從A330-900neo升級為A350-900，座位從281席增至306席，高端艙等座位提升40％，貨艙載重能力也提升超過50％。

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此外，達美也調整夏季航班時刻，美國東行上午、西行下午出發，也就是台北出發時間為上午時段約9點左右，抵達西雅圖則是上午時段約6點左右；西雅圖出發時間是下午時段約4點左右，抵達台北為晚間時段7點多左右。

Jeff Moomaw表示，調整夏季航班時刻是要強化美國轉機銜接；據他觀察，搭乘此航線至西雅圖的旅客，超過6成會再轉機，後續轉機前往的熱門城市，是紐約、亞特蘭大、底特律、波特蘭、鳳凰城。至於從西雅圖搭至台北的旅客，多數留在台灣，較少再進一步轉機，但未來若有此趨勢，達美航空也會朝這個方向留意。

達美航空持續投資西雅圖這個轉機樞紐，近期設置2間貴賓室，達美至臻商務艙貴賓室（Delta One Lounge）提供149個室內座位、72個露台座位，可遠眺雷尼爾山（Mt. Rainier）景致；一樓的達美飛凡貴賓室設有183個座位，並有落地窗景觀。

為慶祝航線滿週年，達美航空推出優惠，今年9月27日前預訂、12月10日前出發的「台北－西雅圖」來回機票可享折扣。詳情可洽達美航空台灣總代理達盛旅行社或各大旅行社。

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