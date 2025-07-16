貝兒絲樂園全台熄燈爆退費爭議 桃市收到21起申訴案

貝兒絲樂園板橋、台中館宣布將於9月30日結束營業。（圖擷取自業者臉書）

2025/07/16 16:50

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕知名親子樂園「貝兒絲樂園」桃園館已於今年4月27日結束營業，最後2家板橋、台中館也將於9月30日熄燈，各地市府消保官都收到消費者投訴，會員卡餘額退費方式極度不合理，其中，桃市府截至目前已收到21件申訴案，業者至今都未出面協商，消保官在桃園館收攤前也曾發布新聞稿提醒消費者，務必留意購買會員卡及退費等問題。

貝兒絲樂園自2019年開業，全盛時期全台有10家店，總店位於新北板橋，受到少子化等大環境影響，近年各分店陸續宣布結束營業，由於業者發行有「9600元暢玩會員卡」及「3900元貝兒絲樂園會員卡」，許多已買卡的消費者不滿說，雖然業者有公告退費機制，但退費計算方法極度不合理，東扣西扣幾乎沒剩多少可退。

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今年4月27日桃園館熄燈前即有消費者投訴，欲辦理會員卡退費但業者計算方式不合理，桃市府消保官當時也發布新聞稿提醒消費者，如欲申辦業者會員卡應注意自身權益；桃市府統計，截至目前已收到21件申訴案，主要都是購買1年以上的舊卡退費爭議，像是業者以消費者解約為由，將原本提供的優惠改以原價計算過去消費者進出場館的次數，扣抵會員卡儲值金額後所剩無幾，目前業者都未出面協商，而消保官指出，解約原因是業者結束營業，不能歸責於消費者。

各地申訴案件持續累積，如今貝兒絲最後2家板橋、台中館也宣布將在9月30日熄燈，屆時會員卡將無處可用，在各分店陸續熄燈且發生退費爭議後，消費者自主透過臉書集結各地受害者爭取權益。

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