為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    風災加重缺血不足5千袋 南市週六辦捐血風雨無阻

    台南市日新愛心慈善會、福田善行協會，本月19日將在南區日新國小舉辦愛心捐血活動，呼籲各界踴躍捐血紓困，當天將風雨無阻。（記者蔡文居攝）

    台南市日新愛心慈善會、福田善行協會，本月19日將在南區日新國小舉辦愛心捐血活動，呼籲各界踴躍捐血紓困，當天將風雨無阻。（記者蔡文居攝）

    2025/07/16 16:33

    〔記者蔡文居／台南報導〕這次丹娜絲颱風重創台南，也打亂了捐血活動，加重血荒的程度，台南捐血站目前還不足5000袋。台南市日新愛心慈善會、福田善行協會，本月19日將在南區日新國小舉辦愛心捐血活動，呼籲各界踴躍捐血紓困，當天將風雨無阻。

    南市議員林美燕今天與日新愛心慈善會、福田善行協會及台南捐血站代表召開記者會，呼籲各界踴躍捐血紓困。林美燕指出，這次颱風來襲，造成許多捐血活動停辦，使得血庫的存血量嚴重不足，南區日新國小家長組成的愛心慈善會攜手福田善行協會，特於19日週六上午9點起至下5點在日新國小大門口舉行，勞工局也將號召視障按摩團體提供按摩服務。

    台南捐血站代表表示，自從丹娜絲颱風過後，台南地區所有的捐血活動就停辦，最近連日下雨更影響民眾捐血的意願，現在缺血量近5千袋，而且未來幾天還會繼續下雨，缺血的情形必然會更加明顯。這次捐血250CC將贈送全聯禮券200元、捐血500CC贈送禮券500元，呼籲各界踴躍捐血紓困。

    日新愛心慈善會會長張天建表示，該會已成立30年，長期參與社會公益服務，面對這次嚴重的風災，正在募集物資捐助七股等災區的需要，得知血庫目前血荒的實況，所以加碼舉辦捐血活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播