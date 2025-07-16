風災加重缺血不足5千袋 南市週六辦捐血風雨無阻

台南市日新愛心慈善會、福田善行協會，本月19日將在南區日新國小舉辦愛心捐血活動，呼籲各界踴躍捐血紓困，當天將風雨無阻。（記者蔡文居攝）

2025/07/16 16:33

〔記者蔡文居／台南報導〕這次丹娜絲颱風重創台南，也打亂了捐血活動，加重血荒的程度，台南捐血站目前還不足5000袋。台南市日新愛心慈善會、福田善行協會，本月19日將在南區日新國小舉辦愛心捐血活動，呼籲各界踴躍捐血紓困，當天將風雨無阻。

南市議員林美燕今天與日新愛心慈善會、福田善行協會及台南捐血站代表召開記者會，呼籲各界踴躍捐血紓困。林美燕指出，這次颱風來襲，造成許多捐血活動停辦，使得血庫的存血量嚴重不足，南區日新國小家長組成的愛心慈善會攜手福田善行協會，特於19日週六上午9點起至下5點在日新國小大門口舉行，勞工局也將號召視障按摩團體提供按摩服務。

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台南捐血站代表表示，自從丹娜絲颱風過後，台南地區所有的捐血活動就停辦，最近連日下雨更影響民眾捐血的意願，現在缺血量近5千袋，而且未來幾天還會繼續下雨，缺血的情形必然會更加明顯。這次捐血250CC將贈送全聯禮券200元、捐血500CC贈送禮券500元，呼籲各界踴躍捐血紓困。

日新愛心慈善會會長張天建表示，該會已成立30年，長期參與社會公益服務，面對這次嚴重的風災，正在募集物資捐助七股等災區的需要，得知血庫目前血荒的實況，所以加碼舉辦捐血活動。

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