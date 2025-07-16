ChatGP媒合做愛心!台南50年企業老董捐廂型車 嘉惠瑞復益智中心

台南永龍建設董事長吳福明（左二），透過ChatGPT選出社福機構，捐給瑞復益智中心一輛廂型車。（瑞復益智中心提供）

2025/07/16 17:08

〔記者王捷／台南報導〕想做善事卻不知道該捐給誰？台南在地50年企業永龍建設董事長吳福明，透過ChatGPT選出在地社福機構，協助瑞復益智中心添購一輛五人座新車，專門用來接送心智障礙青年往返機構、參與社區課程及巡演演出。

因家中有喜事，吳福明想把喜悅分享給別人，卻一時苦無方向，想起以前的廣告，電腦可以選土豆，現在的AI也能選社福單位，最後乾脆問了ChatGPT，台南在地有沒有值得支持、又沒負評的公益機構？結果在AI回覆的名單中，出現了瑞復益智中心，讓老董決定相信「電腦選的」。

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新車交車當天，瑞復益智中心請大小聲鼓隊與3+1CRPD舞團熱情演出迎接來賓，青年們獻上卡片與花籃，瑞復董事長黃敏正主教表示，這輛車讓外出服務變得更加安全便利，也讓青年能更自在參與各種學習與探索。吳福明則笑說，原本不認識瑞復，是透過ChatGPT的推薦，才發現這間有行動力又沒負評的單位，真的沒有選錯地方。

吳福明說，自己小時候曾接受教會資源幫助，因此對天主教、基督教機構懷有好感，這次捐車對他而言別具意義，也希望這筆捐款能為青年們打開更多通往社區的可能。

永龍建設則是台南老字號建商，起家於建材行，長年推動節能、安全與高品質住宅，旗下開發多項知名建案，包括「極光系列」、「V&A系列」，並持續投入在地公益行動。

瑞復董事長黃敏正主教，替新車灑聖水、執行祝聖禮。（瑞復益智中心提供）

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