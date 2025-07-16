台電人員搶修遭電擊命危 總統：盼在野黨正視台電辛勞

兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會表示，台電人員不辭辛勞地搶修雲嘉南地區電力設施，希望在野黨能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。（資料照）

2025/07/16 16:10

〔記者陳昀／台北報導〕丹娜絲颱風日前重創南台灣，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會表示，雲嘉南地區電力設施受到嚴重衝擊，有90幾萬戶因此停電，台電人員不辭辛勞地搶修，甚至有1名同仁在修復電網時遭電擊，希望在野黨能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

賴清德指出，上週三在「漢光41號演習」前夕，丹娜絲颱風襲台，造成中南部嚴重災情，在演訓與救災並行原則下，國軍依地方政府需求，編組可用人力、調度機具設備，支援救災和災後復原的工作，他到地方勘災時看到國軍竭盡全力，幫忙道路疏通與落果清理，協助受災民眾解決各項困難，展現軍民合作韌性，感謝大家，感謝全體國軍，大家辛苦了。

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賴清德指出，這次颱風吹壞全台近2500支電桿及3座高壓電塔，讓雲嘉南地區的電力設施受到嚴重衝擊，總共90幾萬戶因此停電。這段時間以來，許多台電人員跨區支援，夜以繼日，不辭辛勞地修復電力，甚至到深夜才能草草用餐，他也實地了解台電恢復供電的進度，對台電的努力，非常感動、也非常感謝。

賴清德提及，台電1名同仁在嘉義修復電網時遭電擊，大家都感到非常不捨，他稍早已前往台南柳營奇美醫院訪視，希望這位同仁早日康復，感謝醫院全全力搶救，也希望在野能正視台電辛勞與國人期待，全力支持台電。

針對民眾的風災損失，賴清德說，行政院長卓榮泰已提出「丹娜絲颱風災害救助事項」專案，我們要以「從優、從速、從寬、從簡」的原則，進行災損認定與補助，減輕民眾負擔。他也對所有投入復原工作的第一線工作人員再次表達感謝，請大家務必注意安全，「政府與救災人員一定會竭盡所能，讓民眾早日恢復正常生活」。

此外，賴清德提及，今年「漢光41號演習」採取無劇本的大規模實戰化演練，動員2.2萬名後備軍人，強化臨戰應變能力，期間也進行「2025城鎮韌性演習」，提升全社會防衛韌性。

賴清德強調，國家團結月就是希望透過實際演練，讓台灣社會深植「有準備，更安全」的意識，全民防衛才能發揮最大力量。無論是面對大自然的災害，還是區域安全的情勢，大家都應該團結一致，不分朝野黨派，中央與地方一條心，共同面對各項挑戰。

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