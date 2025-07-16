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    南投打造限量原民風運動品牌潮服 年底快閃銷售

    南投開辦彩虹織女工作坊，打造原民運動品牌潮服。（南投縣政府提供）

    南投開辦彩虹織女工作坊，打造原民運動品牌潮服。（南投縣政府提供）

    2025/07/16 16:17

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為深化原住民族文化與現代時尚的融合，明起開辦「2025彩虹織女工作坊」，邀請知名設計師洪福伸授課，攜手南投在地原住民設計師及織女們，聚焦打造一系列兼具文化底蘊與市場潛力的原時尚運動服飾品牌，包含包包、棒球帽、運動頭套、男女全套運動服等共計500件限量設計作品，並預計於年底進行快閃銷售活動。

    南投縣政府原住民族行政處為推展原鄉部落產業、文化，繼舉辦「彩虹織女．原時尚設計競賽」，再度開辦「2025彩虹織女工作坊」，盼將原民美學結合時尚靈魂，打造出獨特的原民運動潮服品牌。工作坊將以「從創作到量產、從手作到品牌」為核心，課程內容涵蓋品牌語言建構、面料認識、服裝打版與變化設計、配件開發等，以及整體系列的視覺整合。

    縣府原民處指出，課程結束後，作品成果將進入量產階段，包含棒球帽、運動頭套、男女全套運動服、包包等共計500件限量設計作品，並將拍攝目錄、製作宣傳影片，預計於年底進行快閃銷售活動，為「原時尚．彩虹織女」品牌帶來實質曝光與市場回饋。

    原民處表示，原住民服飾在當代時尚中，展現出文化與創新的張力，透過工作坊，不僅深化設計能力，也鼓勵原民設計師參與品牌創建，為傳統文化注入創新動能。未來，彩虹織女品牌將與原民會LiMA電子商務平台合作，讓更多消費者能方便接觸、購買原住民時尚服飾，從而擴大文化影響力與產業規模，

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