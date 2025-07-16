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    把高鐵當公車？婦錯過下車竟想按「緊急鈴」 亂按最重罰百萬！

    網友分享，高鐵車門已關，竟有人想按下緊急鈴開門，讓目擊乘客看傻眼。示意圖。（資料照）

    網友分享，高鐵車門已關，竟有人想按下緊急鈴開門，讓目擊乘客看傻眼。示意圖。（資料照）

    2025/07/16 19:52

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕高鐵成為許多民眾南北往返的交通首選，近日有乘客在搭車時，目睹一段離譜場面，列車停靠桃園站準備發車時，一對中年男女突然驚覺「應該下車但卻錯過了」，婦人情急之下竟意圖按下車廂內的緊急按鈕，讓原PO一陣錯愕。貼文曝光後，也引起網友熱議。

    網友在Dcard發文說，高鐵列車準備從桃園站駛離時，一對中年男女突然快步衝向車門，疑似錯過下車時機，但此時車門早已關上超過10秒，列車也準備發車。沒想到，中年婦人竟一度想按下緊急按鈕開門，所幸身旁的男子立刻勸阻，才沒有釀成更大爭議。對此也讓原PO十分無奈，「差點又要上新聞了，這種行為實在太誇張。」

    貼文曝光後，引起網友熱議，「好好笑，以為公車沿路滿滿的站牌隨時下車」、「之前法國一個事故，婦女過站為了接小孩拉緊急煞車，連鎖反應造成兩輛火車相撞，有史以來最慘的事故」、「就跟電梯也是會有人要按關門，結果按緊急求救」、「緊急按鈕好像會設計防呆，不會這麼容易被誤按？」、「還以為搭火車的奇葩人士比較多，沒想到高鐵也要淪陷了嗎」。

    根據《鐵路法》第68-1條，亂按緊急按鈕是可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰，只有「保命救急」狀況下才能使用，按鈕啟動後會連通列車對講系統，旅客可與站務或列車人員通話，回報車內緊急情況，如火警、乘客突發重病、或有危及人身安全的事故等。高鐵也呼籲，非必要切勿誤觸，以免影響列車運作甚至觸法。

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