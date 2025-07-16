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    鹿港首次推出鰻魚節 200份蒲燒鰻魚飯免費吃

    鹿港首度舉辦鰻魚節，大手筆發放限量的鰻魚飯。（鹿港鎮公所提供）

    鹿港首度舉辦鰻魚節，大手筆發放限量的鰻魚飯。（鹿港鎮公所提供）

    2025/07/16 16:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮曾有「鰻魚王國」的美稱，鹿港鎮公所將於（19日）在鹿港公會堂前廣場，首次推出「鹿港鰻魚節」，大手筆免費發放200份蒲燒鰻魚飯，所用的蒲燒鰻不是冷凍包，而是由廚師親自料理。

    鹿港鎮公所表示，為了推廣鰻魚美食，這次不計成本推出「鹿港鰻魚節」，蒲燒鰻魚飯將由廚師親自烹調，並有小黃瓜等配菜，讓鰻魚飯看起來更加可口。每尾鰻魚預計切成3、4份，預計每份蒲燒鰻魚飯光成本就超過100元。

    因此，7月19日「鹿港鰻魚節」重頭戲就是發放免費的蒲燒鰻魚飯，預計當天發放兩次，第一場是上午11點25分，第二場是下午2點，每場次各發100份鰻魚飯。由於鰻魚飯數量有限，每場次發完鰻魚飯後，也會準備100份虱目魚湯免費發放，第一場將會發放號碼牌。

    鎮公所強調，當天除了美食，也有表演活動與趣味遊戲，當天上午11點並有廢電池兌換活動，只要當天帶20顆廢電池，就可兌換菜瓜布或沐浴球等精美小禮，數量有限， 每人限換2份。

    鹿港小鎮曾是鰻魚王國，鹿港鎮公所將首度舉辦鹿港鰻魚節，免費發放限量鰻魚飯。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港小鎮曾是鰻魚王國，鹿港鎮公所將首度舉辦鹿港鰻魚節，免費發放限量鰻魚飯。（資料照，記者劉曉欣攝）

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