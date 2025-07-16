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    首頁　>　生活

    回饋宜蘭修墓道又捐復康巴士 張顯松再送400台輪椅

    宜蘭員山鄉公所獲贈400台輪椅，鄉親可提出申請免費使用。（圖由員山鄉公所提供）

    宜蘭員山鄉公所獲贈400台輪椅，鄉親可提出申請免費使用。（圖由員山鄉公所提供）

    2025/07/16 16:22

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉65歲以上長者占總人口數20％，邁入高齡化社會，身心障礙者超過2千人，其中肢障占三成，在新北市從事精密工業的張顯松為回饋鄉里，不僅修繕墓道，還捐贈醫療專車，今天再捐給鄉公所400台輪椅，每台市價破萬元。

    張顯松夫婦長期投入宜蘭公益，年初才捐贈2輛復康巴士給縣政府，協助行動不便者往返醫院，並捐贈150台全新輪椅給員山鄉公所，因民眾申請熱烈再加碼250台，期盼能夠嘉惠更多人。

    員山鄉長張宜樺說，嵩雷精密工業董事長張顯松長期關心家鄉，捐贈的每一台輪椅，都是對鄉親深深的疼惜與祝福，這次更因需求增加主動提高捐贈數量至400台，令人敬佩，希望這份溫暖能夠拋磚引玉，帶動更多企業與民眾投入公益。

    員山鄉公所社會課表示，每台輪椅市價約1萬6千元，由社會課辦理申請，主要開放給符合資格鄉民，及設立於鄉內的醫療院所、公益社福團體免費使用，藉此改善不便者的生活品質，資格從寬認定，具身障證明、醫師證明或中低收入戶，以及有行動不便資料佐證者，均可提出申請，審核後通知領取，並享有廠商1年保固維修。

    宜蘭員山鄉公所獲贈輪椅，嘉惠行動不便者免費使用。（圖由員山鄉公所提供）

    宜蘭員山鄉公所獲贈輪椅，嘉惠行動不便者免費使用。（圖由員山鄉公所提供）

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