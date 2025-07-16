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    日月潭「惡霸」魚虎逞凶 赫見「半截魚」殘喘漂流

    日月潭「湖中惡霸」魚虎滿口尖牙、獵食性強，近日就有鯉魚遭魚虎啃咬只剩半截，在潭面上殘喘漂流。（圖由「日月潭一等高」提供）

    日月潭「湖中惡霸」魚虎滿口尖牙、獵食性強，近日就有鯉魚遭魚虎啃咬只剩半截，在潭面上殘喘漂流。（圖由「日月潭一等高」提供）

    2025/07/16 16:01

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭夏天正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，潭區釣客「日月潭一等高」本週就在潭面發現1隻漂流的鯉魚，不料撈上來竟是苟延殘喘、沒了魚尾的「半截魚」，研判是滿口尖牙的魚虎逞凶傑作，他表示，最近釣魚虎發現索餌慾有變強，並順利釣中1尾成魚，即便魚虎已進繁殖期，但只要多1尾落網，就能防止繼續繁衍，避免其他魚類遭啃咬受害。

    「日月潭一等高」表示，這隻鯉魚是本週在潭區纜車站水域附近發現，當時開管筏經過發現有魚在潭面漂流，趨前查看竟是條沒了魚尾的鯉魚，甚至撈起來還活著、尚有氣息，就魚體顏色與新鮮度研判，應是早上就被魚虎獵食啃咬，之後才奄奄一息在潭面載浮載沉。

    「日月潭一等高」也說，最近是魚虎繁殖季，他仍持續在潭區釣魚虎，並發現有部分成魚其實索餌慾還滿強的，一般魚虎繁殖期間不太咬餌，推測可能是近年防治魚虎逐漸奏效，導致部分成魚找不到伴、配不成對，才會在其他水域活動咬餌上鉤，他認為，只要防治作業持續，加上漁民、釣客協助捕捉成魚，就能壓制魚虎數量，維護潭區魚類多樣性。

    日月潭「湖中惡霸」魚虎獵食逞凶，潭區赫見有鯉魚遭魚虎啃咬，魚體僅剩半截在潭面殘喘漂流。（圖由「日月潭一等高」提供）

    日月潭「湖中惡霸」魚虎獵食逞凶，潭區赫見有鯉魚遭魚虎啃咬，魚體僅剩半截在潭面殘喘漂流。（圖由「日月潭一等高」提供）

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