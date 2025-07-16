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    水面型光電納環評？ 環境部：環評總體檢中討論

    「丹娜絲」重創屏東太陽能浮台。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    「丹娜絲」重創屏東太陽能浮台。（資料照，記者蔡宗憲攝）

    2025/07/16 16:17

    〔記者黃宜靜／台北報導〕丹娜絲颱風自嘉義登陸，重創台南、嘉義地區光電案場，其中屏東水面型光電試驗場浮台也被破壞四散，民眾黨立委黃國昌今（16）日質詢時提問，未來是否需針對水面型光電進行環評；對此，環境部長彭啓明表示，會考量將水面型光電設置納環評，今年底環評總體檢中討論。

    黃國昌今日在立法院社福及衛環委員會質詢時舉例，2020年屏東枋寮103公頃山坡地變更為光電廠、2021年屏東51公頃國家公園山坡地變更為光電廠、2022年高雄大樹區51公頃山坡地變更為光電廠，山坡地、國家公園都不用環評，且早自2016年起有環委4度提案光電開發納入環評，卻無下文？更直言，環境部今年才新增光電環評「會不會來得太晚」，是不是需要開發的都開發完了？

    彭啓明表示，過去光電僅訂定重要濕地需環評，今年1月已修改新增國家公園等地區須環評，也強調「開發再生能源要以環境保護為優先」。

    另，丹娜絲颱風造成屏東水面型的光電試驗場損毀，黃國昌指出，未來是否需針對水面型光電進行環評；彭啓明回應，目前水面型光電還不用環評，不過會納入考量，於年底環評總體檢討論。

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