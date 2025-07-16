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    惡飼主棍棒打狗還狂踹 不甩鄰居制止繼續施暴慘了

    民眾錄下陳男對黑狗施暴影片。（記者徐聖倫翻攝）

    民眾錄下陳男對黑狗施暴影片。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/07/16 16:24

    〔記者徐聖倫／新北報導〕惡飼主毆狗！43歲陳姓男子昨晚間在自家工廠，毆打被拴起來的黑狗，黑狗哀嚎聲劃破夜空，附近鄰居查看發現狗狗遭虐，一邊錄影蒐證一邊報案。警方與動保處人員獲報趕抵，即刻阻止陳男惡行，他則辯稱，因為跟狗嬉鬧時遭攻擊，才會出手教訓，全案依違反動保法開罰。

    據悉，新莊區中原東路一處工廠，昨晚間傳出陣陣狗叫哀號，附近鄰居聞聲出門查看，就見陳男手持棍棒，不斷毆打一隻被拴起來的黑狗，除了以棍棒打頭外，還不斷出腳狂踢，鄰居趕緊錄影並大叫「不要再打了」，與此同時，鄰居亦報案求援。

    而陳男不管被人看見對狗狗施暴，他將狗拖回工廠內繼續痛毆，直到警方與動保處人員趕抵，陳男才停手。動保處人員即刻救下黑狗，並將牠送往動物醫院驗傷。

    經了解，陳男為黑狗飼主，他向警方供稱，因為狗狗不乖，他與黑狗嬉鬧時，黑狗突然攻擊他，雖然沒被咬到，但還是想要教訓一頓，讓黑狗記得。對此，動保處人員表示，陳男已違反動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待動物，若致傷、致殘，甚至致死，將面臨15000元以上、75000元以下罰鍰，將陳男進行開罰，也呼籲民眾切勿以身試法。

    黑狗被動保處帶回驗傷。（記者徐聖倫翻攝）

    黑狗被動保處帶回驗傷。（記者徐聖倫翻攝）

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