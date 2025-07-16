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    宜蘭最狂平安粥登場 222年礁溪協天廟Buffet連吃3天

    宜蘭礁溪協天廟連續3天供應平安粥。（圖由民眾提供）

    宜蘭礁溪協天廟連續3天供應平安粥。（圖由民眾提供）

    2025/07/16 15:57

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪知名協天廟供奉關聖帝君，222年來香火鼎盛，每年農曆正月期間都會免費提供平安粥和信眾結緣，因菜色豐富如Buffet（自助餐），被譽為「最狂平安粥」，廟方為迎接7月18日（農曆6月24日）關聖帝君1866歲聖誕，今天起舉辦秋祭大典，連續3天供應平安粥等佳餚，吸引許多民眾參拜吃平安。

    礁溪協天廟建廟百年，農曆正月期間，廟方都會舉辦春祭大典並供應平安粥，因有豐富葷食、素食鹹粥、炒麵、炒米粉、白飯、熱湯及素菜，甚至還有炸年糕等點心，被信眾譽為是「最狂平安粥」，參拜人潮絡繹不絕。

    廟方為慶祝建廟222週年慶，加上18日為關聖帝君聖誕，即日起至18日將連續3天在聖後殿免費供應平安粥，上午10點開放信眾吃平安，現場不僅有粥吃，還有炒麵、熱菜等多道佳餚美食，天氣炎熱更加碼仙草冰及米苔目吃到飽，讓信眾讚許「超有料！」

    廟方指出，協天廟信眾遍布全台，更是地方信仰中心，感謝大家支持，希望透過平安粥，讓民眾吃平安、保健康，並歡迎17日晚上11點一起為關聖帝君暖壽，領受帝君的庇佑。

    平安粥超有料，民眾大讚許。（圖由民眾提供）

    平安粥超有料，民眾大讚許。（圖由民眾提供）

    宜蘭礁溪協天廟不只供應平安粥，還有炒麵，信眾吃的不亦樂乎。（圖由民眾提供）

    宜蘭礁溪協天廟不只供應平安粥，還有炒麵，信眾吃的不亦樂乎。（圖由民眾提供）

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