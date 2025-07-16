台電員工遭電擊與電信線有關？ 蔡易餘澄清臉書文

立委蔡易餘在臉書發文，提及台電員工搶修遭電擊案件。（擷取自蔡易餘臉書）

2025/07/16 15:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台電36歲李姓員工昨天傍晚在嘉義縣義竹鄉搶修電力時遭電擊，裝葉克膜維持生命；立委蔡易餘今天上午在臉書發文提及，台電同仁在醫院探視時曾發出怒吼「為什麼xxx電信公司的纜線就一定要搭接我們台電的桿上，他們那條線都已垂下」，被外界以為是指電擊案與電信線有關。蔡易餘今天下午2點多澄清，李姓員工遭電擊案與電信公司的電信線無關，是表達電信線導致電力搶修延誤，不然2天前就把這區工作完成。

蔡易餘今天在臉書發文：「昨晚，我在柳營奇美醫院門口，我靜靜的聽著這段期間來每天超時工作，身體的疲勞早已超出意志力的台電嘉義班的同仁發出怒吼，為什麼xxx電信公司的纜線就一定要搭接我們台電的桿上，他們那條線都已垂下，叫來修復又xxx那麼慢⋯我們前幾天晚上才一台工程車因為經過這裡後面伸降台被卡壞，然後雲林班的又再一次⋯我們如果前天直接把那條線剪斷然後修復過去，也許今天就不會這種事⋯」。

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文字遭外界誤解為電擊案與電信線有關連，蔡易餘澄清，發文中該名台電同仁是在自責大前天因為那條垂下的電信線卡壞工程車，導致當天搶修延誤，不然2天前就把這區工作完成了，也就不會造成昨天同仁搶修同區時發生工安意外。

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