竹縣司馬庫斯等7景點參選「觀光亮點獎」

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落的巨木。（記者黃美珠攝）

2025/07/16 15:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕第2屆「觀光亮點獎」已經啟動線上票選活動，新竹縣這次有「司馬庫斯」、「峨眉湖」、「張學良文化園區」、「青蛙石天空步道」、「北埔老街」、「內灣老街」、「新豐濱海遊憩區」7個景點參戰，從山林部落、人文街區到濱海美景，展現新竹縣的多元魅力，縣府交通旅遊處號召鄉親31日以前，透過投票網址（https://reurl.cc/jr8Gn2）每天投新竹縣2票，有大獎等您拿回家。

縣府交通旅遊處表示，觀光亮點獎是由交通部觀光署主辦，這次有52個單位推薦191處景點參與遴選，即日起到7月31日開放網路票選，設有「十大觀光亮點獎」、「最佳人氣獎」、「最佳國際推薦獎」、「最佳國旅創新獎」等共32個獎項，其中司馬庫斯在北台區就已經拿下超過2000票。

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新竹縣在第1屆觀光亮點獎中，就以司馬庫斯、峨眉湖、張學良文化園區、以及青蛙石天空步道入選觀光100亮點，這次這4個景點再次進榜，還新添了北埔老街、內灣老街，以及新豐濱海遊憩區，使得新竹縣的7大觀光景點都進入了票選活動。

縣府交旅處表示，票選分每日投票制，共有北、中、南、東以及離島4大區域，每人、每天在每區都可投2票。凡參加投票者還可參加「亮點選讚週週抽」，有機會獲得萬元旅遊金、住宿券、Taiwan PASS旅遊套票等好康。

新竹縣尖石鄉的青蛙石天空步道，也在全台觀光亮點獎票選之列。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉內灣老街也躋身全台觀光亮點獎的票選行列，圖為當地地標之一的內灣吊橋。（記者黃美珠攝）

新竹縣峨眉湖的湖光山色和大彌勒佛像。（記者黃美珠攝）

新竹縣五峰鄉張學良文化園區。（記者黃美珠攝）

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