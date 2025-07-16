告別396階「樓梯大學」 銘傳興建全台最長校園電扶梯 預計明年完工

銘傳大學規劃於台北校區中央梯道興建全台最長的校園電扶梯。（銘傳大學提供）

2025/07/16 15:26

〔記者林曉雲／台北報導〕銘傳大學依山而建，學生爬樓梯上學常常氣喘吁吁，被稱為「樓梯大學」，為解決師生長期以來的爬樓梯困擾，規劃於台北校區打造全國校園最長電扶梯，從中山北路就能直達學校教學核心，預計下半年開工。銘傳大學總務長閻建政接受本報記者訪問表示，學校投入至少6000萬元經費，預計明年6月完工，明年9月入學的115學年新生就可使用，全校1.7萬名學生受惠。

銘傳大學秘書長樊中原說明，校園大概有18-19層樓高，396階。未來電扶梯將串聯台北校區的校門口與主要教學區，完工後將是全台校園中最長、最高規格的電扶梯。閻建政表示，預計首波興建4段電扶梯，爬升的總高度約29公尺、約10層樓，電扶梯的總長度估約70多公尺，師生可大量節省體力和時間。

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銘傳大學表示，為提升台北校區師生上下山的便利性，學校早於2018年3月啟用5座無障礙景觀電梯，成功改善校內大樓間的垂直動線問題；2023年起更推出免費校內短程接駁車服務，於台北與桃園兩校區每日定時循環行駛，獲得師生一致好評，目前正盤點各大樓與教學棟間的垂直動線，逐步規劃建置更多校內電扶梯，結合原有5座無障礙電梯與接駁系統，告別「樓梯大學」時代。

此外，校方說明，電扶梯工程將結合太陽能光電技術，於設施上方建置太陽能發電遮棚，不僅具備遮陽避雨的實用功能，更能同步提供照明與電力，推動智慧綠能校園的發展，完工後，該設施預計將成為中山北路上最長的校園電扶梯，也為銘傳校園景觀再添新亮點。

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