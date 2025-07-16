打通斗六工業區交通任督二脈 工湖路拓寬為12米

斗六市工業區重要聯外道路之一工湖路拓寬工程動土開工。（記者黃淑莉攝）

2025/07/16 16:05

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市工湖路是斗六工業區重要聯外道路之一，車流量大，但路寬只有6米，經常上演大車與機車爭道的驚險場面，地方10多年來爭取拓寬打通工業區交通任督二脈，今（16）日開工動土，縣府交通工務局表示，將拓寬為12米，設置雙向各1車道及1慢車道，總經費1.25億元，預計明年9月完工。

工湖路是斗六湖山里、榴中里及榴南里重要南北向聯外道路，也是斗六工業區對外主要聯絡道路之一，斗六市長林聖爵表示，除工業區廠家大型車輛進出頻繁，也是斗六湖山及古坑新庄、棋盤等村落居民要前往工業區上班的主要道路，車流量很大。

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林聖爵說，工湖路全線路寬僅約6米，大車與機車爭道險象環生，雖地方長期爭取拓寬，但因原本只是產業道路，無法爭取中央或縣府補助拓寬，縣府改為工湖路讓拓寬工程露曙光，今天終於動土開工。

雲林縣長張麗善指出，這次拓寬工程全長1.78公里，工程經費1.2億多元、用地徵收5000多萬元，合計經費1.93億多元，由縣府與斗六市公所分攤各半，完全沒有中央經費補助，是連結工業區到台3線、國道3號的最後一哩路，用路人進出更安全，且有助於帶動工業區蓬勃發展。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，工湖路將由6米拓寬為12米，設置雙向各1車道1慢車道，全長1.78公里，部分路段配合農田水利署灌排系統規劃設計，可維持灌溉與排水功能，工程預計明年9月底完工通車。

斗六市工業區重要聯外道路之一工湖路，現有路寬僅6米，將拓寬為12米道路，明年9月底完工通車。（記者黃淑莉攝）

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