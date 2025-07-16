柔軟綠毯宛如魔法森林 五峰野馬瞰山步道吸引親子健行

漫步在野馬瞰山森林步道鋪滿柳杉落葉的林徑地毯上，樹蔭遮蔽、樹根遍佈，宛如走進魔法森林。（記者廖雪茹攝）

2025/07/16 16:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕坐落新竹縣五峰鄉觀霧地區的野馬瞰山森林步道，海拔約1900餘公尺，從雪霸休閒農場進入，漫步鋪滿柳杉落葉的林徑地毯上，樹蔭遮蔽、樹根遍佈，宛如走進魔法森林，幸運者還可欣賞到雲海景觀，是山友激推的親子消暑健行之旅！

野馬瞰山森林步道也是新竹縣政府「森遊竹縣．皮皮獅探險隊」10條精選的特色步道之一。雪霸休閒農場表示，該步道早期為當地泰雅族居民才知道的林間便道，來回約1.8公里，林相由原始雜木林與人工造林所植的日本柳杉錯雜其間，無論寒暑漫步林道之間，時而雲霧繚繞、時而陽光灑落變化萬千。

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農場為維護遊客安全，貼心在樹幹上標示1~40號的標記牌，供山友循線漫步其間。沿途有樹幹外觀呈螺旋狀造型獨特的「牽手子母樹」，曾遭雷劈的巨木「雷火枯木」，還有2處觀景點，若天候許可，其中1處可展望五指山、鵝公髻山和樂山雷達站；另1處則可遠眺整座農場。

藝人梁赫群日前在臉書社群上分享表示，野馬在日文裡是「山」的意思，野馬瞰山名字聽起來像野獸，實際卻像仙境。環形路線、來回1小時，簡單又不失挑戰，一邊登山還可一邊蒐集寶石，讓他懷疑是不是在玩戶外版寶可夢。

梁赫群還說，腳踩滿地柳杉落葉，樹根像章魚腳纏著你走，沿途還有被雷劈的焦黑神木，讓他「抖了一下」，但再走幾步，馬上就能遠眺五指山、鵝公髻山，還能把整個農場收入眼底，讓他不禁感嘆「這什麼VIP觀景台？」

縣府交通旅遊處表示，即日起至10月31日止，下載「健行筆記」App，進入「2025森遊竹縣．皮皮獅探險隊」專區，完成任一條任務步道即具抽獎資格。

眺望雪霸休閒農場的美麗花園。（記者廖雪茹攝）

野馬瞰山森林步道中的「雷火枯木」。（記者廖雪茹攝）

野馬瞰山森林步道中的「牽手子母樹」。（記者廖雪茹攝）

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