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    全國唯一紅棗專業區 公館紅棗節19、20日登場

    全國唯一紅棗專業區，公館紅棗節19、20日登場。圖為宣傳記者會紅棗主題繪本搶先看。（記者蔡政珉攝）

    全國唯一紅棗專業區，公館紅棗節19、20日登場。圖為宣傳記者會紅棗主題繪本搶先看。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/16 15:50

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉是全國唯一的紅棗專業區，品質優異向來受到消費者喜愛，公館鄉農會將於19、20日在苗栗陶瓷農創園區舉辦公館紅棗節，屆時遊客可看見「紅棗入酒」成為時尚飲品，並公開紅棗主題繪本。

    公館鄉農會總幹事林幼詩指出，今年紅棗節著重產地到城市的串聯，除了在縣內熱鬧登場，農會也積極走出縣外推廣，拓展紅棗通路與能見度。林幼詩強調，無論是與跨區農業區聯名合作，或透過調酒展演與繪本發表，希望讓紅棗不僅是傳統農產，更是一種能被時下消費者認同的生活風格。

    紅棗節開幕當天，農會邀請3度奪下 WCIGS 世界咖啡調酒賽台灣冠軍的高心潔表演「紅棗入酒」的創意秀；20日將公開紅棗主題繪本，內容結合插畫與知識適合親子共讀認識紅棗。

    公館的紅棗栽種面積約80公頃，紅棗節期間農會推出限量「棗飯兜」、紅棗小旅行，遊客可直接走進產地、聽農友說故事、品嚐在地風味；公館鄉農會也表示，今年紅棗節不只有紅棗鮮果、蜜餞、紅棗茶飲與在地農特產品，更網羅苗栗在地青農與黃金小鎮休閒農業區好物。

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