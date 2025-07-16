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    高雄桃源索阿紀吊橋鋼板脫落還能通 原民會 : 溪底便道毀損、配合需求開放

    高雄桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損修復中，近期因溪底便道被沖毀、重新開放通行。（原民會提供）

    高雄桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損修復中，近期因溪底便道被沖毀、重新開放通行。（原民會提供）

    2025/07/16 16:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損，5月初進行橋面版更換工程，但工程還沒完、人車卻可通?高市原民會說明，5月12日大雨來襲導致溪底便道沖毀，配合部落通行需求才重新開放吊橋，橋面施工暫緩。

    原民會表示，目前因汛期連續豪雨，溪底便道遭沖毀後無法通行，連日雨天溪水未退，便道搶修困難，便道修復前配合部落運輸農產需求，吊橋須全天開放通行，所以無法讓廠商進行舊有橋面版拆除作業及新製橋面版組裝，7月13日又因超載砂石車輛強行闖入，導致吊橋橋面版毀損，原民會已請廠商修復中。

    原民會指出，因橋面版施工需先拆除現有橋面版及舊橫樑，現場也需做好安全網等防護措施，以便螺絲孔位定位及鑽孔，再將新的橋面版安裝，全部作業皆需人工，無法用大型機具，預估一天可裝10片橋面版。

    為加速完成橋面版修復工程，原民會已要求廠商以花紋鋼板、於高低落差較嚴重處進行覆蓋及鎖固，預計於7月17日完成，桃源區公所也調派施工機具於今日7月15日立即搶通部落通往寶來農路，供居民對外緊急通行。

    高雄桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損修復中，近期因溪底便道被沖毀、重新開放通行。（原民會提供）

    高雄桃源區索阿紀吊橋因橋面毀損修復中，近期因溪底便道被沖毀、重新開放通行。（原民會提供）

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