國3南投服務區列無菸場域 除吸菸區外全面禁菸

國道3號南投服務區自7月起除吸菸區外，全面禁止吸菸，藉此營造無菸公共場域。（資料照，記者張協昇攝）

2025/07/16 14:59

〔記者張協昇／南投報導〕癮君子注意了！交通部高速公路局中區養護工程分局為提供旅客更健康、安心的休憩環境，繼推動國道3號西螺服務區與西湖服務區為無菸場域後，再增設南投服務區無菸場域，自7月1日起該服務區周邊範圍紅線內，除吸菸區外，全面禁止吸菸，藉此營造無菸公共場域，一起打造乾淨清新的無菸空間。

南投縣政府衛生局指出，根據菸害防制法第40條規定，於禁止吸菸場所吸菸，將依菸害防制法處2000元至10000元罰鍰；另依菸害防制法第21條規定，場所負責人或從業人員也應勸阻未滿20歲之人進入吸菸區，確保場域安全與無菸環境維護得以落實。

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衛生局提醒民眾，菸品與電子煙皆含有多種有害物質，近年來電子煙又以「無害」、「水果口味」等吸睛造型包裝誘惑青少年，造成下一代菸品使用年齡層下降，除了容易造成尼古丁成癮外，還可能導致心血管疾病、呼吸系統損害與癌症的發生，因此禁菸品項除傳統紙菸，也包含電子煙、其他加熱菸產品及各類新型菸品都在禁止範圍，以杜絕一切菸品於公共場域蔓延風險。

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國道3號南投服務區自7月起列無菸場域， 該服務區周邊範圍紅線內，除吸菸區外，全面禁止吸菸。（南投縣衛生局提供）

國道3號南投服務區紅線範圍內為禁菸區域。（南投縣衛生局提供）

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