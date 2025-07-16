開車小心！新北河濱自行車道新增5處科技執法

新店親情籃球場（往小碧潭方向入口）新增科技執法點，8月10日實施。（記者陳奕劭攝）

2025/07/16 15:21

〔記者陳奕劭／新北報導〕開車、騎車都要小心！新北市高灘地工程管理處今天（16日）宣布將在八里區、新店區、汐止區河濱自行車道增加5處科技執法點，8月10日啟用，阻止違規車輛駛入園區，不遵守將處900元以上1800元以下罰鍰。

高灘處處長黃裕斌表示，為保障民眾休憩安全，高灘處已設置17處科技執法，地點為永福橋下往水門自行車道、永和永福橋往福和橋自行車道、永和往綠寶石運動園區方向單行道出口、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區、新莊新海橋自行車道，蘆洲蘆堤一號橋、蘆洲蘆堤一號橋（堤頂）、三重五華陸橋、樹林後村堰園區、淡水綠野馬場旁與汐止長安橋自行車道、八里區（米倉公園、關渡橋下、海世界觀景台）及五股區（疏一疏四路路口與疏一疏六路路口）等。

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他指出，高灘處與警察局交通大隊鎖定違規汽機車進入頻繁的位置，今年於八里區（彩虹步道）及新店區（親情河濱公園及大鵬2號橫移門旁）、汐止區（草濫溪及大坑溪自行車道）等，增加5處科技執法點，並取消3座車阻，方便民眾進出。

黃裕斌說明，即日起至8月9日為宣導期（現場告示牌皆已公告），將於8月10日啟用。若不遵守，均依道交條例第60條第2項第3款不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。請民眾務必遵守規定，以免受罰。

八里彩虹步道（往觀海大道方向）新增科技執法點，8月10日實施。（記者陳奕劭攝）

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