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    對社區潛在需求或未來想像提點子 青年有機會拿萬元獎金

    「Dream Idea績優點子競賽」徵件將於9月8日中午12點前截止徵件。（教育部提供）

    「Dream Idea績優點子競賽」徵件將於9月8日中午12點前截止徵件。（教育部提供）

    2025/07/16 15:54

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年發展署為鼓勵青年透過「青聚點」規劃的深度地方觀察與社區體驗，將所見所學轉化為具體的提案，辦理「Dream Idea績優點子競賽」，引導青年將在地課程學習轉化為創新構想，凡今年曾參與在地課程或為今年度蹲點實作生，針對社區的潛在需求或未來想像提出行動點子，於9月8日中午12點前至「青年社區參與行動2.0」網站（https://changemaker.yda.gov.tw/）上傳計畫書，就有機會獲得1萬元獎金券。

    青年發展署科長黃雅玉說明，今年競賽預計擴選30組優秀提案，並首度推出「Dream Idea實踐培力機制」，獲獎青年如有意願實現構想，經遴選後將由青年署媒合專業業師陪伴，提供行動試驗所需的諮詢輔導，且提供最高2萬元的實踐金作為後盾，以「陪伴青年、支持行動」的精神，幫助青年有機會將想法試驗落地，讓青年的創意不只停留在紙本，更能在地方開花結果。

    以徐聖菡與閻丞雅組成的團隊提出「再見興糖村」計畫為例，關注隨著聯外道路即將開發而改變的橋頭興糖村，透過田野訪談與藝術策展，重現昔日宿舍交誼廳的生活場景，並開發一款解謎桌遊，讓更多人以互動體驗的方式走進這座即將消失的村莊，展現地方保存行動的創新想像，獲得去（2024）年Dream Idea績優點子肯定，今年再獲「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」Actor組支持。

    今年獲獎的30組優秀提案將於11月30日頒獎，除了獎金之外，11月29至30日也將在台北市松山文創園區「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」成果展中，展示精彩成果。

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