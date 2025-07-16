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    不是所有烏龜都會游泳！中市農業局籲：隨意放生恐愛心變憾事

    不是所有烏龜都會游泳，農業局籲：勿將愛心變憾事。（市府提供）

    不是所有烏龜都會游泳，農業局籲：勿將愛心變憾事。（市府提供）

    2025/07/16 15:19

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻蘇卡達象龜，日前走失後遭誤認為野生烏龜，被好心民眾裝入米袋送往排水溝放生，所幸飼主努力下尋回，才未釀成悲劇，市府農業局也藉此案例提醒民眾，「不是所有烏龜都會游泳！」錯誤的善意，可能對動物造成無法挽回的傷害。

    農業局指出，許多民眾在戶外見到烏龜，基於愛心出手相救，但「烏龜」一詞其實是俗稱，並非單一類群。依棲息環境可分為澤龜（淡水龜）、海龜、箱龜與陸龜，其中陸龜如蘇卡達象龜、印度星龜等，腳趾間沒有蹼、不擅水性，若誤放水中，反而可能導致溺斃。

    此次案例中的蘇卡達象龜，即屬人工飼養之大型陸龜，不具備游泳能力，農業局提醒，民眾戶外見腳趾無蹼、行動緩慢烏龜，極可能為走失寵物龜，應避免擅自處理，若發現有烏龜路上遊蕩，可將其移至安全陰涼處，烏龜會自行回到適合自己的棲地，若觀察到野生動物受傷情形，可通報1999救傷及收容。

    另台灣唯一陸棲原生種烏龜為食蛇龜（Cuora flavomarginata），在果園及林道見到牠在走路是正常的，千萬不要大老遠把牠撿起丟入水裡！且食蛇龜也屬於瀕臨絕種保育類野生動物，野外遇見時千萬不可因好奇而捕捉、飼養，以免違反野生動物保育法相關規定而受罰。

    對於任何野生動物的接觸原則，皆應遵循「不干擾、不餵食、不捕捉」，尊重其自然習性，才是真正的守護行動；農業局呼籲飼主也應善盡照顧責任，避免寵物走失成為他人誤救對象，更可能造成生態風險。

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