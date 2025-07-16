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    台電電塔「墜谷邊緣」！颱風釀邊坡崩坍 急蓋帆布搶修

    台電位在南投水里鄉的高壓電塔，因大雨導致邊坡崩坍陷入「墜谷邊緣」，台電除覆蓋大型帆布擋水，也委請水里鄉公所優先對電塔側邊坡進行搶險。（記者劉濱銓攝）

    台電位在南投水里鄉的高壓電塔，因大雨導致邊坡崩坍陷入「墜谷邊緣」，台電除覆蓋大型帆布擋水，也委請水里鄉公所優先對電塔側邊坡進行搶險。（記者劉濱銓攝）

    2025/07/16 14:50

    〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風過境大雨，造成南投水里鄉台電發電廠宿舍聯外道路邊坡崩坍中斷，雖已緊急搶通，但近日卻發現邊坡上方高壓電塔離崩坍處僅5公尺，陷入「墜谷邊緣」岌岌可危，台電除覆蓋大型帆布避免雨水沖刷，也委請水里鄉公所協助搶修護坡，避免電塔傾倒，以維道路安全與供電穩定。

    台電台中供電區營運處表示，位在水里二坪山崩坍處旁的電塔，是從埔里鎮輸送到水里鄉的專用系統線，供電給水里鄉用戶使用，日前颱風過後大雨，邊坡土層含水量太高，加上雨水沖刷，導致邊坡崩坍，造成聯外道路中斷，之後則由水里鄉公所搶險復通。

    惟事後派員前往現勘，發現崩坍不僅影響道路通行，就連電塔表土也遭沖刷，所幸塔基地面未有龜裂，裸露的地質也屬岩盤，但因電塔離崩坍處僅5公尺，安全上仍有風險。

    台電說，目前除已派員覆蓋大型帆布擋水、導水，也請水里鄉公所在搶修邊坡時，優先對電塔處的邊坡進行搶險，電塔現場也已建立監測系統，以免意外發生，至於供電則已協調集集協助配電作為備案，一有需要就可透過轉供電力，維持水里供電穩定。

    台電位在南投水里鄉二坪山的高壓電塔，因大雨導致邊坡崩坍，不僅一度影響台電宿舍聯外交通，就連電塔也僅離崩坍處5公尺，陷入「墜谷邊緣」。（記者劉濱銓攝）

    台電位在南投水里鄉二坪山的高壓電塔，因大雨導致邊坡崩坍，不僅一度影響台電宿舍聯外交通，就連電塔也僅離崩坍處5公尺，陷入「墜谷邊緣」。（記者劉濱銓攝）

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