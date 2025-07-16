百大青農蕭稟瀚扮柯南 破解水患的排水之道

「百大青農」蕭稟瀚經常扮演「柯南」尋找淹水原因，釐清相公部門的職務執掌，解決淹水問。（記者顏宏駿攝）

2025/07/16 15:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕丹娜絲颱風外圍環流造成彰化縣水患災情，芭樂是受損最嚴重的水果之一，行政院長卓榮泰上週五特別南下到社頭鄉「百大青農」蕭稟瀚的「好瀚農場」勘災。蕭稟瀚淹水受災經驗豐富，但他經常扮演「柯南」尋找淹水原因，釐清公部門的職務執掌，進而解決水患問題，多年下來，他受災逐漸減輕。

根一般農民不同，受災後找「里長」、「鄉長」甚至「立委」，蕭稟瀚先找「台中區農改場」。5年前他1公頃的芭樂園全軍覆沒，他立即跑到台中區農改場問「你們的示範田有無淹水」，場方回答「沒有」，他在吳庭嘉、葉文彬博士的帶領下，逐一審視農改場示範田的排水系統，原來田間有些高低落差，主要排水會被導引到滯洪池或稻田，而怕淹水的作物都備有抽水馬達。

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農改場的博士教會他，「不要只看自己的田，要看整個排水系統」，他回到社頭鄉，搞清楚大排、中排、小排的分佈，他發現，社頭這十年自從完成員大排、舊社、許厝寮排水改善工作，積水的退去非常快，這些建設大都來自縣府水資處，經費動輒上億。

他說，水利署是農民的好伙伴，田間的排水要找「彰化管理處社頭工作站」，他因經常提供排水、淹水資訊，跟該站結為好友，若問題解決不了，員工會協調向立委陳素月陳情，陳素月安排到田間勘查，勘查時他就會發現「關鍵人」。

蕭稟瀚說，公所的功能主要的「河道清淤」，透過里長的回報，鄉長蕭浚二總是在豪大雨後四處奔波，協調重型機具或抽水機。

他強調，政府是許多部門所組成，「我只是一個小農民」，他在解決淹水的過程中慢慢了解，中央、縣府、公所、民代職掌的角色，只要存有「大家一起解決問題」的心態，長久下來就跟官員或民代結為好友。

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