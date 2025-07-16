中埔邊緣戶每月9千元收入 祖厝屋頂吹掀成「透天」

原本的臥室屋頂被吹掀、牆壁也倒一半。（記者王善嬿攝）

2025/07/16 16:04

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣中埔鄉許多房屋屋頂被吹毀、掀開掉落，其中住社口村玄聖宮旁的62歲獨居民眾張國忠，因頭部、身體曾受傷開刀，領有中度身心障礙手冊，已有近百年歷史的祖厝受風災重創，整排屋頂遭強風吹掀、損毀，成名符其實的「透天厝」；中埔鄉長李碧雲近日前往探視關懷，張國忠一度落淚表示「無力再重建」，盼外界給予援助。

張國忠說，祖厝與土地因與家族親戚共同持有，家裡兄姊、親戚移居外地，10多年前他返鄉獨自住在祖厝，因頭部、身體曾受傷開刀，無法工作，每月僅靠勞保退休金9千餘元支應生活開銷。

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「第一次遇到這麼嚴重災情。」張國忠回憶，6日深夜他獨自在房間裡睡覺，突然狂風暴雨，屋頂整個遭強風吹掀，他連忙躲到一旁的玄聖宮籌備處避難，天亮時發現，祖厝整排屋頂被吹落，僅剩前排屋簷，風災後又連日下雨，房間、廚房家具淋雨損毀，地板泥濘不堪，這2天天氣放晴，才能整理、披曬搶救出來的衣物。

張國忠說，祖厝早年由阿祖所建，多數由檜木所建，在強風豪雨摧殘下，屋毀牆壁也剝落不堪，無法再住，以他每月9千餘元收入，無力負擔重建費用，只能暫住玄聖宮籌備處儲物空間，之後再打算。

李碧雲表示，如隆興村、金蘭村、義仁村等，也都有許多房屋受嚴重災損，行政院雖宣布提高房屋災損慰助金，弱勢、邊緣戶僅靠政府補助仍不足，公所將尋求社團、慈善團體民間資源，匯集公、私部門資源，協助災民重建家園。

張國忠住的祖厝整排屋頂被吹走，成為「透天厝」。（記者王善嬿攝）

張國忠住的祖厝由他的曾祖父使用檜木所建。（記者王善嬿攝）

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