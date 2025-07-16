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    本土文化結合國際視野 高中跨校開設數位課程

    教育部補助區域重點學校，圖為苗栗高中辦理跨校交流。（圖由教育部提供）

    教育部補助區域重點學校，圖為苗栗高中辦理跨校交流。（圖由教育部提供）

    2025/07/16 15:53

    〔記者林曉雲／台北報導〕因應數位時代挑戰，教育部深化高級中等學校的數位學習發展，今（2025）年補助13校擔任「區域重點學校」，協助建立跨校教師數位學習社群、推動教案開發等，例如國立鳳山商工與高雄海青工商合組英文科跨校社群，開發「鳳山在地文化」為主題的彈性課程，搭配歷史科教師共同設計單元，引導學生進行地方探究、英文寫作與口語表達，完成介紹鳳山的英文影片，使本土文化透過數位課程延伸出國際視野。

    教育部國教署組長黃瀞儀舉例說明，國立斗六高中自2022年起即擔任雲嘉區域重點學校，成立多個AI相關教學社群，促進教師之間的交流與合作，協助教師整合AI工具至語文、數學、自然等課程，結合AI生成的學習資源，強化AI在教學中的應用，並與國立台南大學合作推動「AI教育探索者社群計畫」，透過AI社群的運作與高等教育機構的合作，提升教師的教學能力，也為學生創造更豐富的學習環境。

    此外，國立基隆高中、國立基隆女中、基隆暖暖高中等校組成教師社群，建立跨校數位教案研發，除了成立基隆區教務主任工作圈凝聚區域共識外，今年辦理「AI工具全攻略」與「AI協作與數位學習」等系列工作坊，強化教師操作能力，透過實作、協作及成果分享，提升數位素養，也促進教學與實務應用。

    而國立苗栗高中打造跨校、跨域、跨學科之共學架構，透過數位區域計畫，與苗栗地區多校交流創新教案，自然科以「AI口委總裁」模擬審查環節，強化報告邏輯與臨場反應；社會科導入GIS系統XAI工具，提升學生探究與資料統整能力；英文科則透過AI進行跨國議題寫作與評論，拓展語言應用視野，更推動「AI客語共創平台」，開展跨域課程，促使學生以多媒體形式再現本土文化。

    鳳山商工與海青工商教師合作跨域課程，使本土文化延伸出國際視野。（圖由教育部提供）

    鳳山商工與海青工商教師合作跨域課程，使本土文化延伸出國際視野。（圖由教育部提供）

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