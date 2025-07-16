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    台中農改場推筊白筍有機栽培 產量提高3成還有更多可愛蛙蛙

    有機栽培田區觀察到三級保育的金線蛙。（台中農改場提供）

    有機栽培田區觀察到三級保育的金線蛙。（台中農改場提供）

    2025/07/16 15:20

    〔記者楊媛婷／台北報導〕筊白筍熱量低又美味，為兼顧環境與生產效益，農業部台中農改場推動筊白筍有機耕作，選定南投埔里一新里筊白筍田區為示範場域，導入10年後產量提高2-3成，田區內的蜻蛉類、蛙類出現次數大幅成長，其中屬於台灣特有種的善變蜻蜓數量更是慣行田區的2倍。

    我國筊白筍最大產區就在南投埔里，南投鎮一新里內的溪流更發現有二級保育、瀕危物種「台灣白魚」，台中場表示當地為守護該魚種，當地居民主動將慣行農法的筊白筍田區逐步轉為有機栽培，但過去這類有機田區產量低落，隨導入使用木黴菌微生物製劑、推行魚茭共生生態防治策略降低福壽螺威脅、運用性費洛蒙誘捕二化螟蟲控制族群數量、混和施用植萃精油與可濕性硫磺有效防治茭白筍銹病等，讓產量提升18.7%至29.5%。

    不僅產量提升，田區的生態多樣性更豐富，台中場助理研究員藍玄錦表示，有機田區共記錄到蛙類9種377隻次，相較於慣行田區8種255隻次，增加虎皮蛙1種，小雨蛙數量更是慣行田區的10倍；蜻蛉類於有機區調查到22種288隻次，慣行區則為16種193隻次，白粉細蟌、黃紉蜻蜓、烏帶晏蜓、麻斑晏蜓、溪神蜻蜓及橙斑蜻蜓等，皆僅於有機田區觀測到，有機田區的善變蜻蜓數量更是慣行田區2倍。

    隨產量提高與生物多樣性更豐富，藍玄錦表示，當地居民更願意投入有機栽種，有機田區栽種面積從初期的0.3公頃增加到5.2公頃。

    有機栽培技茭白筍植株生長態勢良好。（台中農改場提供）

    有機栽培技茭白筍植株生長態勢良好。（台中農改場提供）

    有機田區中拍攝到的特有種善變蜻蜓。（台中農改場提供）

    有機田區中拍攝到的特有種善變蜻蜓。（台中農改場提供）

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