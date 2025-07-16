獲綠色照顧 竹縣橫山村長輩每週2次免費喝鮮乳補鈣

新竹縣橫山鄉橫山社區的長輩們，每週2次獲得免費的優質國產鮮乳補鈣。（記者黃美珠攝）

2025/07/16 14:48

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉橫山村60名長者今年起透過農村社區「綠色照顧」計畫，每週2次免費享用新鮮、優質的國產鮮乳或保久乳幫忙補鈣。橫山社區發展協會透過每週一、週四共餐時間發放，配送時還貼心替鮮乳用保冷袋保鮮。鄉長張志弘、鄉代李麗英、村長黃振明等藉著替橫山鄉新住民社區關懷據點揭牌，也實際了解這個綠色照顧計畫執行成果。

張志弘說，這個照顧弱勢長輩的補鈣計畫在橫山還是首次出現，多虧橫山社區發展協會理事長溫瑞端、理事陳重詒主動出擊尋找資源而得，嘉惠了橫山社區60名弱勢長輩們，這對整體年長長輩的醫療保健有正面效果。

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溫瑞端說，橫山社區透過農水署「農村社區綠色照顧計畫」，結合綠場域、綠飲食、綠療育以及綠陪伴4個面向申請友善供餐，從今年3月到9月，每週4次提供長輩們中午共餐。

他們又爭取到「農業部綠色照顧之國產乳品擴展計畫」，從今年3月到11月，以為期9個月免費提供優質的國產乳品給社區弱勢長輩補鈣、補充營養，受惠的60人，每人、每週都有2瓶；行動不便者，社區志工則會送餐、送鮮乳到宅。

另外考慮全鄉約有350名新住民，所以在該社區活動中心今天掛牌成立橫山鄉新住民關懷服務據點，每週二到週五早上9點到下午2點，都會有一名印尼新住民提供其他新住民姊妹們服務，幫助她們適應在台生活，也更認識橫山鄉。

新竹縣橫山鄉橫山社區的長輩們開心暢飲優質國產鮮乳補鈣也補充營養。（記者黃美珠攝）

新竹縣橫山鄉橫山社區長輩們，手拿著免費的優質國產乳，樂不可支地大口暢飲。（記者黃美珠攝）

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