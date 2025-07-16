斗六火車站後站35條道路大改造 交通黑暗期3個月

斗六後火車站周邊道路路面老舊破損、龜裂嚴重，令人詬病。（記者黃淑莉攝）

2025/07/16 14:45

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林斗六市後火車站周邊道路改善工程今（16）日動工，斗六市長林聖爵指出，這次共有35條道路施工，全長8.4公里，預計9月底完工，施工期間約3個月為後站交通黑暗期，希望民眾能體諒及配合。

斗六市公所今天舉辦施工前說明會，由廠商說明施工路段、工程項目、技術、期程。包括縣長張麗善、斗六市長林聖爵、市代會主席胡克勤與多位市代、里長及市民都到場關心。

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林聖爵表示，後火車站地區是斗六重要交通樞紐，不僅連接火車站與市區主要幹道，更是民眾日常通勤、通學及商業活動熱區，但停車空間不足，道路路面老化龜裂、破損嚴重，令人詬病，公所自籌5200多萬元並向縣府爭取補助4000萬元全面改善。

林聖爵說，工程內容有包括北平路、上海路、南京路、慶生路、漢口路等35條道路，路面刨除重鋪瀝青混凝土路面，標線重新繪製及劃設停車格，改善長度共計8.4公里，提供267格汽車停車位與390格機車停車位。

張麗善表示，路燈亮、水溝通、道路平是城市發展重要指標，這次工程原預算9250萬元，決標金額為6000萬元，結餘款3000多萬元，縣府支持由公所運用，針對斗六市各里老舊道路、交通標誌改善，目前已盤點有31條列為第二期工程，預計年底改善完成。

林聖爵說，完工後可以提供民眾更安全、平整道路，同時改善後站停車亂象，由於後火車站周邊交通流量大，施工期間約有3個月交通黑暗期，請民眾體諒及配合，讓工程如期、如質完工。

斗六市長林聖爵說明後火車站周邊35條道路改善工程，施工期間約有3個月交通黑暗期請民眾配合及體諒。（記者黃淑莉攝）

斗六後火車站周邊道路路面老舊破損、龜裂嚴重，令人詬病。（記者黃淑莉攝）

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