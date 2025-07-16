故障即時通報！台中太平長龍路將裝260盞智能路燈

台中太平長龍路鈉光燈和傳統LED燈，今年8月中起將換成智能路燈。（記者陳建志攝）

2025/07/16 14:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區長龍路是太平通往南投國姓鄉的重要道路，也是聖和、頭汴、東汴三個里民眾進出的唯一道路，更是許多重機和單車騎士挑戰的路線，不過目前的路燈老舊昏暗，經市議員黃佳恬爭取，市府建設局將從8月中起，沿線換裝260盞智能路燈，除明亮、節能，故障還能自動通報，讓民眾通行更安全。

黃佳恬表示，長龍路沿線多為蜿蜒山路，目前照明設備老舊，夜間部分路段漆黑，危及用路人安全，為了提供民眾安全明亮的通行道路，這次爭取到360萬元經費，針對長龍路1段至4段，全長約17.9公里的老舊路燈汰換成260盞智慧節能路燈，將從8月中開始換裝，預計11月底前完成。

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市府建設局長陳大田表示，全市預計換裝2萬3500盞智能路燈，目前以偏遠、人煙稀少重要幹道、高架橋路段、民眾不易報修路段優先換裝，太平包括環中東路、長龍路列為首波換裝路段，除節能減碳，未來故障將會主動通報，不需要民眾發現後再找路燈編號通報，維修時間可從現在的3天縮短成1天。

太平頭汴國小校長王素貞表示，學校小朋友有不少人走路上下學，到了秋冬季節天色昏暗較早，山區視線不佳，小朋友若穿暗色衣服行走在路上較危險，很高興現在要換較明亮的智能路燈，可以提升小朋友和家長的通行安全。

台中太平長龍路鈉光燈和傳統LED燈，今年8月中起將換成智能路燈，台中市議員黃佳恬（右4）今天邀請建設局長陳大田（右3）向民眾說明。（記者陳建志攝）

台中太平長龍路沿線路燈，今年8月中起將換成智能路燈。（市府建設局提供）

台中市議員黃佳恬表示，太平長龍路照明設備老舊，夜間部分路段漆黑，爭取更換智能路燈。（黃佳恬提供）

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