台日大學校長論壇熊本登場 日學者：台日未來朝向打造矽島群合作

台日大學校長論壇今熊本登場，共有80多所大學及高教機構、160多位代表與會。（高教基金會提供）

2025/07/16 15:49

〔記者林曉雲／台北報導〕台日高教合作再深化，今年台日大學校長論壇今（16）日於日本熊本舉行，台積電在熊本設廠，台日在半導體合作日益緊密。日本熊本大學特聘教授若林秀樹（WAKABAYASHI Hideki）專題演講指出，半導體與數位產業正面臨重大轉型與挑戰，包括技術創新、地緣政治風險上升及全球經濟結構的變化，為台日合作提供新契機，九州地區與台灣的合作已啟動，未來應朝向打造「矽島群」方向前進，從小學階段展開人才交流，促進創新也有助於強化區域安全。

台日大學校長論壇自2016年起，由高等教育國際合作基金會與日本公私立大學團體國際交流委員長協議會（JACUIE）合作，迄今邁入第10年，今年為第4屆實體論壇，由熊本大學承辦，主題為「創新時代下，日本與台灣大學的區域挑戰」，兩國80多所大學及高教機構、逾160位代表參與。

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若林秀樹表示，半導體與數位產業正面臨3項50年一遇的重大轉型：一是「超越摩爾定律」（More-than-Moore）與後馮紐曼運算架構（post–von Neumann computing）的興起；二是地緣政治風險升高；三是全球經濟從扁平化轉向區域經濟集團化，日本過去數十年間競爭力漸流失，如今正透過公私合作把握機會，包括引進Rapidus等計畫推動；台灣過去30年的努力，已在晶圓代工領域位居全球領導地位，但也面臨人口衰退、在材料及設備等應用領域之挑戰，這為台日帶來互補合作的機會，在晶粒（chiplet）、人工智慧（AI）與量子科技（Q-tech）等新興趨勢下，以及面對如台海危機等潛在地緣政治風險，台日合作尤為關鍵。

若林秀樹指出，創新模式正在轉變，從傳統線性、以基礎研究驅動的模型，朝向強調早期即導入社會應用的「巴斯德象限」模式發展，此方面日本仍屬薄弱，但台灣已透過工研院等建立成功經驗，因此強化兩國大學與產業的合作，並重新設計研發模式，成為當務之急。

教育部國際司長李毓娟表示，日本為我國前4大境外生來源國之一，8779名日本學生在我國就讀，顯示雙方交流密切。高教基金會董事長、政大校長李蔡彥表示，雙方更新簽署合作備忘錄，鞏固雙方合作。

日本熊本大學特聘教授若林秀樹專題演講指出，台日合作未來應朝向打造矽島群方向努力。（記者林曉雲翻攝自會議資料）

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