丹娜絲颱風重創南台灣 國民黨團：家戶毀損1平方公尺就要補助

國民黨團今舉行「丹娜絲颱風災損大 設施設備補助應提高至八成」記者會，副書記長王育敏、立委翁曉玲出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/16 14:21

〔記者劉宛琳／台北報導〕中颱丹娜絲造成雲嘉南高屏等地嚴重災損，南部農業受災金額持續攀升。立院國民黨團今召開記者會，表示將在週五院會討論事項提案，提出因應風災兩訴求：一，農業設施損害補助達建置成本80%；二、對家戶毀損達1平方公尺以上，必須納入補助範圍。盼能幫助災民早日回到正常生活，農業能夠迅速復原。

國民黨團副書記長王育敏表示，截至目前為止，南部地區農業損失已達26億元，不排除還會繼續向上攀升。國民黨團呼籲政府在農業設備損失補助方面，從現行農業部所頒定，如溫網室受損面積補助，每分地補助9萬元，而這只有農民實際建造成本的十分之一，希望能夠提高到八成補助。

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國民黨團要求，住宅屋頂或外牆毀損面積達1平方公尺以上者，加碼補助每人5000元，每戶最高2萬元。

此外，王育敏說，幾乎所有農民都面臨貸款問題，尤其是回鄉貸款從事農作的青農，一場風災造成他們血本無歸。國民黨團希望農業部能夠延長無息貸款到一年，甚至一年以上，幫助農民重新站起來。對於貸款擔保品，因農作或溫網被風災吹毀，呼籲農業部對貸款能夠從寬認定，撥款從速。

王育敏提到，她走訪嘉義沿海養殖業，發現許多魚塭的資材室的屋頂幾乎都遭到吹破，損失金額高達20-30萬元，但農業部並沒有將魚塭的資材室，列入可補助項目，呼籲農業部能夠納入農損補助。

國民黨團副書記長翁曉玲呼籲，行政院應該立刻發還給地方一般性補助款2501億元中，所扣留的636億元。風災造成雲嘉南高屏嚴重災損，尤其嘉義縣更為嚴重，千支電杆倒下造成71萬戶停電，農漁業災損更是難以估計，縣市政府需要有更多資金幫助災民災後重建。

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