2025上半年非法旅宿罰5483.2萬元 北市268家最多

2025年上半年旅宿查察，全國列管非法旅宿1631家，罰鍰金額5483.2萬元。照為旅宿示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

2025/07/16 13:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年上半年旅宿（旅館+民宿）查察統計，全國列管非法旅宿1631家，罰鍰金額5483.2萬元。台北市非法旅宿268家最多、31.49％佔比最高，累計裁罰1392萬元也是全國最高。

觀光署今年1至6月統計，全國合法旅館3291家，較去年同期減少28家，變動不大；合法民宿1萬2351家，較去年同期增加482家。非法旅館1066家，較去年同期減少147家；非法民宿565家，較去年同期減少69家。全國各縣市總計稽查8725次，罰鍰次數673次，共開罰5483.2萬元。

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各縣市的旅宿，台北合法583家，非法268家，非法佔31.49％，數量、比例全國最高；台北非法旅宿全部都是日租套房。台中合法502家、非法222家，非法佔30.66％位居第二，數量則是全國第三。宜蘭非法223家位居第二，但合法多達2430家，非法占比僅8.4％。高雄合法528家、非法118家，非法占比18.26％，位居全國第三。

各縣市的旅宿稽查，台北次數最多達1080次，花蓮980次排第二，高雄859次位居第三；罰鍰次數，台北192次最多，宜蘭112次排第二，高雄64次位居第三；罰鍰累計金額，台北1392萬元最高，台南716.2萬元次之，高雄706萬元位居第三。

觀光署組長曹逸書表示，旅館家數變動都不大，應是個別業者經營考量而進退場的結果；民宿較去年同期增加，說明民宿是家庭副業，以自宅空閒房間經營，和容易因成本考量而停歇業的旅館相比，較不受影響。

曹逸書分析，旅館方面，未合法列管家數1066家，較去年同期減少147家，主要是都會區的日租套房減少，其中台北市減少最多為109家；民宿方面，未合法民宿列管家數565家，較去年同期減少69家，主要是地方政府稽查或網路查詢導致原先列管家數歇業，其中台東縣減少最多為22家。

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