北台中家扶中心獎助學金還缺600多萬 盼善心民眾加入助學

北台中家扶主任彭麗真與家扶兒少互相分享學習歷程，並給予孩子鼓勵與支持。（北台中家扶中心提供）

2025/07/16 15:12

〔記者歐素美／台中報導〕北台中家扶中心扶助學生，今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集770多萬元獎助學金，讓這些學生能安心就學，但受不景氣影響，今年5、6月捐款人數與去年同期相較減少約一成，獎助學金目前仍短少600多萬元，北台中家扶中心號召善心民眾加入助學行動，幫助弱勢家庭學生就學。

北台中家扶中心表示，許多學生目前正在放暑假，開心等待迎接開學時，家扶扶助學生正站在求學與放棄的十字路口，躊躇不前，只因家中無法負擔新學期的註冊費與生活開銷，面對沉重的經濟壓力，孩子可能被迫放棄學業，提早進入職場賺錢貼補家用。

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北台中家扶中心指出，目前共扶助2347孩子，有238位高中職與267位大專（含研究所）學生，正等待家扶中心的獎助學金，以改變命運，但北家扶今年需募款的獎助學金約775萬元，目前僅募到140多萬元，還有600多萬的缺口，

許多家扶扶助的孩子因家庭經濟較拮据，若無助學金，極可能被迫中斷學業；家扶希望透過穩定的助學資源，讓孩子在學習路上不再無助，期待有更多的朋友能加入助學計畫，陪伴孩子一起走得更遠，看見未來光芒。

其中，北家扶中心扶助的「小其」，從國小立志成為醫生，高中考上台中二中數理資優班，如願考上陽明交大資工系；「阿文」因父親罹癌過世與母親相依為命，阿文牢記媽媽的話：「家裡就剩你我兩人，你負責把書讀好、我認真工作，各自努力」，今年考上台中一中。

而一名74歲阿嬤家扶的助學人，因13歲時父親意外身亡，半工半讀、出國工作，921地震後持續捐款26年，默默支持北台中家扶學生獎助學金。

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