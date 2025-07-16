竹縣內灣吊橋封橋 名列U4危橋卻苦無經費改善

新竹縣內灣吊橋是內灣商圈的地標之一。（記者黃美珠攝）

2025/07/16 14:44

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉內灣商圈地標之一的內灣吊橋，被檢測評為U4、須馬上派修的危橋，但受限經費，橫山鄉公所日前把這座屹立在油羅溪上超過40年的老吊橋封閉、禁止通行，地方獲悉後都感到震驚。鄉長張志弘說，這是不得已的決定，行政院公共工程委員會今年4月中到場督導，要求公所緊急處置，在沒錢又缺總量管制通行人數的參考數據下，只好無奈依據內政部評鑑建議，先封橋以確保公眾通行安全。

縣府交通旅遊處表示，只要公所評估計畫完成，可以用災害準備金給予補助。

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縣府工務處表示，全國有35座、U4未依限維修的橋梁，其中新竹縣就有5座，而內灣吊橋就是其一。根據交通部運研所橋梁系統，橋梁檢測結果分「U1」到「U4」4個等級，其中「U4」指的就是必須馬上派修的危橋。

張志弘說，公所依據政院工程會4月中到場督導後的意見進行維修改善的評估，計畫更新內灣吊橋的鋼索、抗風索、木棧板鋪面、以及橋墩，預估需要3500萬元，但因沒錢不得已敲定先做鋼索、抗風索以及木棧板鋪面，但仍需1700萬來執行，這對總預算1年僅約2億，光人事費就花掉一半的鄉公所來講真的很難。

由於內政部曾在2年前評鑑內灣吊橋的安全性後建議，公所要嘛對內灣吊橋做通行人數的總量管制或直接封橋，但總量管制卻無具體明確的數字供公所參考，因此公所最後決定本週一開始直接封橋，以免真的發生意外，但也會積極尋求財源，直到完成改善才會重啟通行。#

新竹縣內灣吊橋是內灣商圈的地標之一。（記者黃美珠攝）

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