傳統捉槍蝦漁法「躐蝦」式微 水試所澎湖中心致力發揚光大

「躐蝦」漁法像跳踢踏舞，用雙腳不斷踩踏。（記者劉禹慶攝）

2025/07/16 15:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昔日在澎湖釣魚最喜歡用的釣餌就是槍蝦，尤其是棲息在海草床俗稱「草蝦」的的短脊槍蝦產量豐富，更是釣客的最愛。而澎湖鎮海灣大面積的海草床，更是抓槍蝦的重要海域，也衍伸出捉槍蝦不同的漁法，最特別也最有效率作業方法就屬「躐蝦」了。

僅能在海草床上的「躐蝦」作業漁法，可能也是獨步全球，僅在澎湖海草床進行的潮間帶活動，係由職人手持大型抄網，在潮間帶的海草上，以小碎步並帶有節奏的方式，在海草床上來回游移，將在海草床下的蝦洞踏坍，迫使槍蝦外逸後再以抄網漁獲。

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70-80年代是鎮海灣鄰近村落以躐蝦作業的全盛時期，作業組數將近有30組，也是支撐漁村重要的經濟來源。農業部為建構文化技藝資料庫，讓農村文化技藝被看見所辦理的「全國農村文化技藝調查保存紀錄」，於2021年也將「躐蝦」這項漁法列入保存。

但伴隨著海岸水泥化、航道開挖與疏浚及不當漁法讓鎮海灣原本將近113公頃的海草床，水試所澎湖中心在2020年調查時已流失萎縮剩37.5公頃，與海草相依的槍蝦族群量也隨之驟減，躐蝦的漁業活動也逐漸減少甚至只剩記憶。

水試所澎湖中心有鑑於海草床流失日益嚴重，2011年開始進行澎湖海草分布調查，並著手進行海草復育，同時邀請職人吳清在、許豐美示範「躐蝦」作業，在進行海草復育的同時，也讓這獨步全球的「躐蝦」漁法能夠傳承下去。

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