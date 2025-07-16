免排隊繳費、掃碼 遠通推升級「eTag停車會員」快進快出停車場

包含「台北大巨蛋園區」在內，全台超過千處「城市車旅」停車場開放eTag停車會員。（圖由遠通電收提供）

2025/07/16 14:27

〔記者吳亮儀／台北報導〕遠通電收今天（16日）宣布，包括台北大巨蛋園區在內，全台超過千處「城市車旅」停車場開通「eTag停車會員」專屬快進快出服務；合作停車場已涵蓋全台各地指標停車場，總數突破3000場。

遠通電收表示，「免找繳費機、免掃碼、自動扣款離場」的eTag停車對車主友善，以台北大巨蛋為例，停車場設有超過10處進出口，並配置近2000格停車位，每逢演唱會或棒球賽等大型活動結束排隊繳費總令人頭痛；而eTag停車會員則可一上車就離場，徹底免除手動繳費與排隊困擾。

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遠通電收表示，已與包括俥亭、寶盛、應安、國雲、大車河、大漁、富山、力揚、可樂集團等，超過百家停車業者合作升級停車服務，凡在停車場入口看到「uTagGo綠色微笑標識」，即表示該場支援eTag停車會員快進快出功能，不須再到繳費機或掃描QR Code繳費。

遠通電收也提醒民眾，近期詐騙頻傳，建議辦理「eTag自動儲值」並綁定有效信用卡，同時申辦「eTag停車會員」，不僅可享國道通行費9折優惠，也可避免因忘記繳費而產生欠費情形。如接獲未附車號的催繳簡訊或email，請務必直接刪除，降低受騙風險。

eTag停車會員認明停車場入口「uTagGo綠色微笑標識」，出場前不須再到繳費機或掃碼繳費。（圖由遠通電收提供）

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