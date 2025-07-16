千名替代役協助雲嘉南災後復原 劉世芳讚「復原速度快」

替代役男協助災後復原，雲林縣已恢復9成市容。（記者李文德攝）

2025/07/16 13:17

〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南，內政部14日起調度超過千名從警大與警專畢業、依法接受替代役基礎訓練的役男協助災後復原，內政部長劉世芳今（16日）到雲林土庫慰問替代役男。她表示，整體的防災系統，包括從預防到災後復原速度非常快，未來會持續提高防災量能。

雲林縣民政處長蕭德恕表示，替代役男4天以來總計將超過200位協助，將災後公共區域等地趕緊協助復原，目前有林內、四湖、口湖、台西、麥寮、土庫等鄉鎮就有役男協助，目前市容已恢復近9成。

請繼續往下閱讀...

劉世芳表示，這些替代役都是警大、警專畢業生，未來將分發到各地服務，感謝他們支援災後清理，她一路看到災後復原速度很快，應該很快就能恢復正常生活。

劉世芳強調，行政院長卓榮泰昨宣布將提高房屋損害的「復原慰助金」，依照坪數發放慰助金，6至30坪房屋災損補助5萬，30坪以上10萬元，縣市府與公所合作協助民眾申報，補助金額將達20億元。

劉世芳說，政府一再呼籲颱風來時不要大意，可看到此次風速非常強，尤其在局部陣風高達17級風，等於是每小時有兩百公里這麼快的風，造成嚴重損害，但在受傷或是不幸過世的人數比例是降到最低，顯示大家已有危機感。

劉世芳指出，這次颱風是台灣第一次啟動風災細胞簡訊，通知災區居民趕快避難，所以預防到災後復原速度都非常快，全依賴中央、地方及民間的努力，會再把防災量能往上提升。

內政部長劉世芳到雲林土庫慰問替代役男。（記者李文德攝）

內政部長劉世芳（中）到雲林土庫慰問替代役男。（記者李文德攝）（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法