為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    千名替代役協助雲嘉南災後復原 劉世芳讚「復原速度快」

    替代役男協助災後復原，雲林縣已恢復9成市容。（記者李文德攝）

    替代役男協助災後復原，雲林縣已恢復9成市容。（記者李文德攝）

    2025/07/16 13:17

    〔記者李文德／雲林報導〕丹娜絲颱風重創雲嘉南，內政部14日起調度超過千名從警大與警專畢業、依法接受替代役基礎訓練的役男協助災後復原，內政部長劉世芳今（16日）到雲林土庫慰問替代役男。她表示，整體的防災系統，包括從預防到災後復原速度非常快，未來會持續提高防災量能。

    雲林縣民政處長蕭德恕表示，替代役男4天以來總計將超過200位協助，將災後公共區域等地趕緊協助復原，目前有林內、四湖、口湖、台西、麥寮、土庫等鄉鎮就有役男協助，目前市容已恢復近9成。

    劉世芳表示，這些替代役都是警大、警專畢業生，未來將分發到各地服務，感謝他們支援災後清理，她一路看到災後復原速度很快，應該很快就能恢復正常生活。

    劉世芳強調，行政院長卓榮泰昨宣布將提高房屋損害的「復原慰助金」，依照坪數發放慰助金，6至30坪房屋災損補助5萬，30坪以上10萬元，縣市府與公所合作協助民眾申報，補助金額將達20億元。

    劉世芳說，政府一再呼籲颱風來時不要大意，可看到此次風速非常強，尤其在局部陣風高達17級風，等於是每小時有兩百公里這麼快的風，造成嚴重損害，但在受傷或是不幸過世的人數比例是降到最低，顯示大家已有危機感。

    劉世芳指出，這次颱風是台灣第一次啟動風災細胞簡訊，通知災區居民趕快避難，所以預防到災後復原速度都非常快，全依賴中央、地方及民間的努力，會再把防災量能往上提升。

    內政部長劉世芳到雲林土庫慰問替代役男。（記者李文德攝）

    內政部長劉世芳到雲林土庫慰問替代役男。（記者李文德攝）

    內政部長劉世芳（中）到雲林土庫慰問替代役男。（記者李文德攝）（記者李文德攝）

    內政部長劉世芳（中）到雲林土庫慰問替代役男。（記者李文德攝）（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播