屏科大師培中心「屏繁特攻隊」營隊 20年首度邀請7年級新生

圖一、同學們親自在水中搓揉愛玉籽，體驗果膠釋放在水中的觸。（屏科大提供）

2025/07/16 14:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東科技大學師資培育中心今天舉辦「屏繁特攻隊—大NOW一夏」營隊，是進入「非山非市」的鄉連續服務第20年里程碑，今年以由9位師資生自7月1日至7月18日至屏東縣立公正國中、萬巒鄉萬巒國中與佳冬鄉佳冬國中等3所「非山非市」學校，帶領國中學生進行暑期營活動。

屏科大植醫系、農園系、動畜系、餐旅系、時尚系及幼保系等領域共9位師資生，今天上午10時前往佳冬國中，首度開放七年級新生參與，讓來自不同國小的畢業生在進入國中前，即體驗史懷哲精神與服務學習，開啟成長新篇章。

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屏科大指出，本屆史懷哲精神教育服務營隊徹底落實108課綱強調的「生活素養」教育與社會情緒學習，團隊發揮群科專業，共同精心設計跨領域職涯探索的趣味多元課程。

今天的農業群課程以大自然為本，融入植物療癒栽種草頭寶寶盆栽，引導學員感受綠意所帶來的身心平衡；餐旅群透過手搓製作愛玉地瓜圓冰品，認識台灣原生植物愛玉及澱粉知識，傳達手作美食的溫度與成就感；家政群則結合頭皮保養、肩頸按摩與指甲養護等課程，熟悉手指清潔護理；也藉由認識屏東當地巧克力，以樹葉拼出造型筆袋，深入認識校園生態，鼓勵學生在創作中反思及表達自我。

屏科大強調，今年第20年里程碑，積極投入史懷哲精神教育服務活動的資源，充分展現了專業技職教育的精神，不僅僅在落實學理知識的應用傳遞，以及善盡大學社會責任，更希望在充滿溫度與趣味的課程規劃中，培養偏鄉學子學習多元領域的產業職涯發展，並帶給他們豐富的學習經歷與美好的暑期回憶。

同學們一起展現自己親手搓揉愛玉和粉圓的成果。（屏科大提供）

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