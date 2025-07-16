台師大女足隊員摘下墨鏡控訴 作家「冒牌生」：比大人勇敢100萬倍

出面控訴的台師大簡姓女學生昨勇敢拿掉摘下墨鏡，表示「需要遮遮掩掩的，不應該是我」；作家「冒牌生」大讚女學生比大人勇敢100萬倍。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/07/16 15:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學女足選手淪為教授的實驗白老鼠，教授甚至以學分、強制退隊等方式威脅球員配合。多名綠委與民團昨召開記者會，呼籲教育部應對此案提出司法告發，出面控訴的受害者、台師大簡姓女學生勇敢摘下墨鏡表示「需要遮遮掩掩的，不應該是我」，去年她向家人坦言欲檢舉周姓教練，但家人並不支持，當時簡父勸她「忍一時就過了」，直至今年簡父看了調查報告後，哭著對她說「對不起，都怪爸爸沒權沒勢，沒有背景才讓妳被欺負這麼久，卻都不敢吭聲」。

對此作家「冒牌生」表示，學生不是被對手打敗，是被自己的學校與體制徹底耗損，大讚受害者學生「在妳站起來的那一刻，妳比太多拿著話語權、卻不肯認錯的大人，都勇敢100萬倍。」

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簡姓女學生表示，「我們選擇將這件事情拿到檯面上說，就是希望台師大能夠認真看待我們的訴求，但這個希望在去年委員諮詢完的幾個小時內，馬上就變成徹底的失望」，身為台灣師範大學，當學生提出問題不是聽，而是馬上反駁，甚至發布滿是謊言的5點聲明，包括「沒有一直抽血、偶爾採血，過程合法，還聲稱這都是我們說好的、有簽同意書」，隨後一而再再而三的謊言，甚至陳報教育部的錢「我們都沒有收到」。

簡姓女學生說，「沒有人來跟我們說一句道歉，直到前天人民看到了，輿論壓力來了，你們才急急忙忙回應，緊張發布聲明，但事到如今連聲明也要說謊......紙是包不住火，師大一直在跟我們玩真心話大冒險，我們一直希望師大可以選一次真心話，把事情說出來」。

她最後強調，這件事情從來不是因為仇恨出發，沒有要報復任何人，選擇將這起事件攤開來講，等於放棄與台師大、教授私下談判的籌碼，「我們為什麼要這麼笨？」會攤出來講，就是希望以我們引以為鑑，讓整個體育圈、教育圈、整個學術界不要再有類似事情發生。

臉書粉專「冒牌生 inmywordz」發文表示，師大女生控訴學校的人體抽血實驗，她拿掉口罩說「因為需要遮遮掩掩的，不應該是我」，冒牌生坦言「這句話一出口，我眼淚差點掉下來。不是因為煽情，而是因為她終於不再躲了。她不是在控訴，是終於不用再壓抑，終於能夠說話。」

冒牌生提及，簡姓女學生從5歲開始踢球，10歲展露天份，18歲考上夢想中的師大女足，「以為那是巔峰的開始，沒想到是惡夢的開場」。有一段時間，她和球隊成員被要求參與一項人體研究。內容是每天抽三次血，配合特定訓練與監測計畫。但問題是：這個實驗，是否經過人體倫理審查？參與者是否真正知情同意？

冒牌生說，更讓人質疑的是現場執行抽血的，有時並非具醫療專業資格者，這不是情緒化的指控，是當事人提供的事實描述。在缺乏醫療安全保障下，有人抽到手臂瘀青、找不到血管，反覆穿刺。有人怕針，每天哭著接受，壓力大到休學。有人不敢讓家人知道，只能說自己「在踢球」。但她們的汗水與眼淚，並不來自球場，而是每天身體被抽取、精神被壓榨的過程。

冒牌生直指，「然後，我真的火了。這樣的『研究』，補助金沒發給受試學生，反而變成球隊的『公基金』。教練還曾對學生說：『不想做你就退學。』你知道那有多可怕嗎？台灣最頂尖的女足隊，就這樣被一場實驗、一句威脅、一次次針頭，整批整批地毀掉了。」

冒牌生認為，學生不是被對手打敗，是被自己的學校與體制徹底耗損。最諷刺的是，事情爆發後，師大怎麼做？沒有懲處、沒有調查，只是把教練「調離現職」，她依然可以教書、掌控學分、影響學生。這些孩子努力十幾年想踢進國家隊，最後卻再也不想碰足球，因為足球變成了心理創傷。

冒牌生說，「不要再問：『她們為什麼不早說？』你能理解那種權力壓著你、一開口可能畢不了業、被趕出隊的恐懼嗎？她們不是不說，是「不能說」。直到今天，終於有人願意站出來。應該給她掌聲，而不是懷疑。妳很勇敢。在妳站起來的那一刻，妳比太多拿著話語權、卻不肯認錯的大人，都勇敢一百萬倍。」

冒牌生坦言，「我們也許還不了妳的青春，也無法抹去那段日子的痛，但我們可以做一件事：『記住妳、支持妳，陪妳說完這段話』。」

話鋒一轉，冒牌生分享這篇文章以後，看到有網友留言稱「找笑話立委開記者會？」，冒牌生痛斥「我真心覺得很悲哀！這種時候，你關心的竟然是『哪個立委幫她開記者會』？你不覺得最該被看見的，是她自己站出來的聲音嗎？不是每個人都有機會能公開說出這些事，不是每個人都有力量承受這種後果。你可以不認同立委，但別轉移焦點。焦點是：這些學生的處境、這種荒謬的制度、這段被壓迫的青春，到底有沒有人願意認真看見！不要什麼都扯到政治好嗎！」

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