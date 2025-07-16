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    專治「落漆」 退休老師暑假到學校當「椅子志工」

    老舊椅子很「落漆」，彰化秀水陜西國小出動志工來改造。（陜西國小提供）

    老舊椅子很「落漆」，彰化秀水陜西國小出動志工來改造。（陜西國小提供）

    2025/07/16 15:00

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕當退休老師校長都在打卡出國旅遊，彰化縣秀水鄉陜西國小的「椅子志工」，都是退休人士組成，其中有退休校長與1對退休教師夫妻，利用暑假時間，專程到校幫忙老舊椅子去鏽斑與重新上漆，完全不喊累。

    陜西國小校長吳世宏表示，因為學校社團教室即將全新完工，校園有批已用20年的「落漆椅子」，明明都還好坐，偏偏就是椅子嚴重「落漆」，為了省錢，也為了讓東西物盡其用，決定由志工負責來讓30張椅子「活回來」。

    吳世宏說，這群「椅子志工」都是退休人士，除了陳大哥從民間退休，其他3人都是教育界退休，有退休校長黃志榮，還有1對是退休老師夫妻檔，利用暑假下午的時間跑到學校來，先拆下椅面與椅背，用研磨機除去鏽斑，然後重新上漆。

    吳世宏強調，因為有貼心的志工，先是幫學校改造桌子，如今又讓「落漆」椅子變成像新的一樣，讓原有、可用的老物品都活出新生命，幫學校至少省下50萬元的經費，省下來的經費可以改善更多教室！

    專治落漆！彰化秀水陜西國小志工，把落漆椅子重新上漆。（陜西國小提供）

    專治落漆！彰化秀水陜西國小志工，把落漆椅子重新上漆。（陜西國小提供）

    彰化秀水陜西國小出動志工，讓落漆椅子活回來，重新上漆。（陜西國小提供）

    彰化秀水陜西國小出動志工，讓落漆椅子活回來，重新上漆。（陜西國小提供）

    原本是落漆椅子，經過彰化秀水陜西國小志工巧手，變成閃亮亮的新椅子。（陜西國小提供）

    原本是落漆椅子，經過彰化秀水陜西國小志工巧手，變成閃亮亮的新椅子。（陜西國小提供）

    經過彰化陜西國小志工悄手，落漆椅子搖身一變為全新椅子。（陜西國小提供）

    經過彰化陜西國小志工悄手，落漆椅子搖身一變為全新椅子。（陜西國小提供）

    因為椅子還很堅固，偏偏只有落漆，透過志工的手，讓老舊椅子活回來。（陜西國小提供）

    因為椅子還很堅固，偏偏只有落漆，透過志工的手，讓老舊椅子活回來。（陜西國小提供）

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