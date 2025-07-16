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    「陰間動物園」笑到心裡發寒的「怕豹」 大武山生態教育館有意改造

    應該是貓科動物，介於雲豹與金錢豹間的生物。（記者劉人瑋攝）

    應該是貓科動物，介於雲豹與金錢豹間的生物。（記者劉人瑋攝）

    2025/07/16 14:57

    〔記者劉人瑋／台東報導〕

    台東太麻里鄉的「大武山生態教育館」，館內擺設動物標本介紹生態，其中Q版雲豹塑像雖號稱據繪本所製，但被遊客還有參訪學童說成「像是對著你微笑，笑到心裡發寒」，一點都不像，小孩會在陰暗處偶遇黑熊標本也被嚇到，因此被稱為「陰間動物園」，還好「館內熱心的大姐姐和導遊很不錯」。林保署台東分署說，已有意要改建。

    據台東市區學童表示，參加校外教學時看到展場內的「雲豹」，所有人都覺得「雖然它看來像在微笑，卻有點可怕」，明顯一點也不像，似乎是豹，卻說不出來的奇怪，加上環境比較暗，感覺真的可怕，「還好館內的大姊姊、阿姨和導遊人不錯，才稍減恐懼」。但學童卻在暗處裝神弄鬼嚇同學，算另類趣味。

    學童轉述故事大意是，雲豹與黑熊本為好友，為彼此畫上美麗花紋，黑熊盡心為雲豹畫上色塊有如雲朵，但黑熊被畫時卻抱胸睡著，醒來才發現自己抱胸部分沒畫到、呈白色，其他地方只是被塗黑，黑熊因此跟雲豹翻臉。學童的版本十分可愛，但繪本卻沒提到「抱胸」一事，原著是，雲豹在熊胸口畫上新月白紋後，黑熊滿意即睡著，雲豹偷懶不用畫筆，以姑婆芋葉為筆沾黑墨水將新月圖外全數塗黑。

    書為縣府2005年仍稱「文化局」所出版，時任文化局長的林永發見「雲豹」圖，連問三次「這真的是據繪本做的嗎？」。考量繪本畫家年長抱病，因此不再傳給畫家評鑑，林永發直接表示:「差距真的不小，該去參觀一趟」。學童則說，差距不是「一點點」，是「億點點」。林保署台東分署如今已提報400萬有意讓「雲豹」「離開人間」、加上更新的多媒體展覽。

    「照貓畫虎」或憑空想像也非特例，以往達仁鄉森永部落就曾出現「雲豹」水泥雕像，明顯外型和色彩全是老虎，最後撤下，原來是沒人見過活雲豹，只好如此製作，但館內雲豹是據繪本所製卻差距不小，分署表示，十多年前之事，已難再考證原因。#

    學童說，乍見背後的黑熊標本被嚇一跳，但比起雲豹像實在可愛多了。（記者劉人瑋攝）

    學童說，乍見背後的黑熊標本被嚇一跳，但比起雲豹像實在可愛多了。（記者劉人瑋攝）

    為佈置成森林氛圍更顯陰暗，圖中角落已是相對光亮處。（擷取自生態教育館臉書）

    為佈置成森林氛圍更顯陰暗，圖中角落已是相對光亮處。（擷取自生態教育館臉書）

    原版畫作，學童也覺得「可愛多了」。（林保署台東分署提供）

    原版畫作，學童也覺得「可愛多了」。（林保署台東分署提供）

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